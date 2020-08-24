«Температурные качели»: синоптик рассказал, какой будет последняя неделя лета на Кубани

Бархатный сезон в Краснодарском крае встретит без дождей Фото: Виталий КАРНАУХ

В Краснодарском крае в августе не было изнурительной жары. Когда солнышко начинало припекать, сразу в регион заходили дожди, которые сбивали температуру воздуха. По прогнозам синоптиков, температурные качели будут и в течение последней недели лета.

- До четверга, 27 августа, ожидается достаточно устойчивая погода, осадков мы не прогнозируем. Ветер преимущественно северо-восточный средней скорости 5-10 метров в секунду. С 24 по 27 августа температура воздуха будет расти на 1-2 градуса в сутки, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» временно исполняющий обязанности начальника отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ КК "ТЦМП ЧС" Александр Колесник.

А с 27 числа будет перестроение погоды – в крае ожидаются кратковременные дожди. Температуры к выходным будут падать. Опустятся они днем до 27-29 градусов тепла.

Стоит отметить, что начало сентября встретит сухой, но ветреной погодой.

- Уже в воскресенье 31 августа дождей в Краснодарском крае не будет. Но в конце августа и начале сентября усилится ветер. Порывы в среднем будут около 6-11 метров в секунду, но в некоторых районах могут достигать 18 метров в секунду, - уточнил синоптик.