Море в Анапе цветет из-за слива канализации

Туристы сейчас только и жалуются на водоросли на песчаных пляжах Анапы Фото: Ольга МЕДВЕДЕВА

Берег моря в Анапе каждое лето усыпан водорослями, но такого количества тины, как в этом году – не было никогда. Камки (именно так называется это зеленое растение) тут даже больше туристов – она везде. И туристы сейчас только и жалуются на водоросли на песчаных пляжах Анапы. Мол, они превращают море вдоль берега в зеленую и зловонную кашу. Но, как видно, не только туристам нравятся песчаные пляжи курорта , а еще и этому растению.

- Камка любит теплую воду и людей в избытке, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. - Где-то до 2003 года камка была только на Центральном пляже города. К 2010 году добралась до Витязево, а сейчас уже встречается на пляжах Благовещенки и даже на Бугазской косе.

Власти Анапы старательно убирают пляжи и вывозят эти водоросли тракторами каждый день, однако плодится она быстрее.

- Виной такого засилья водорослей смело можно назвать увеличение фосфорных и азотных соединений в воде, - поясняет Голубитченко. – Они появляются от продуктов жизнедеятельности людей.

Если проще, то канализационных сливов стало больше, отходов, как следствие тоже, а водоросли только этому и «рады».

- Нынешняя ситуация с водорослями – это прямое следствие стремительно увеличивающегося числа жителей и обветшания коммунальных коммуникаций, - пояснил биолог.

Так когда же водоросли уйдут?

- Они не размножаются при температуре воды ниже 15 градусов. Так что ждем их исчезновения к концу октября, - говорит Голубитченко. - Тогда же начнутся шторма и ветра, которые будут активнее перемешивать воду Черного моря и оно полностью очистится. Но в долгосрочной перспективе нужно меньше загрязнять море

За это уже взялся исполняющий обязанности главы Анапы Василий Швец. Ему и предстоит решить вопрос бесконтрольной застройки побережья, а значит, и разобраться с тем, что сливается в море по вине застройщиков. Будет наводить и порядок в коммунальной сфере города.