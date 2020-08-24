Жителей поселка под Краснодаром залило нечистотами

Огромная лужа и убойный запах валят людей с ног.

Жители коттеджного поселка в районе хутора Ленина под Краснодаром мучаются уже не первый день. Здесь разлилось «море» из нечистот. Огромная лужа и убойный запах валили с ног. Ситуацию тут же стали обсуждать местные жители.

- Я живу в одном из пятиэтажных домов на границе так называемого старого и нового хуторов, - рассказывает Игорь Еременко. - Но есть у нас еще территории, которые только застраиваются частными домами, таунхаусами. Точечно появляются многоэтажки. В этих районах есть множество проблем, одна из них - отвод сточных вод в коттеджном поселке неподалеку от Кубанского водохранилища.

Вода вытекала из-под крышки канализационного люка.

Утром 24 августа мужчина убедился – на здешних улицах огромная лужа, но она никак не связана с прошедшим дождем.

- Вода вытекала из-под крышки канализационного люка. Зловонная жидкость ну очень похожа на сточные воды, которые идут от жилых домов, - продолжает Игорь Еременко.

По словам жителей поселка, причиной ЧП с душком является канализация, которая просто не помещается в оборудованном септике.

- Его застройщик изначально сделал для нескольких коттеджей, а потом подключил еще два 6-этажных дома, - говорят местные жители.

«Море» из нечистот беспокоит местных жителей не первый день.

Сейчас, по всей видимости, септик очень быстро переполняется. Требуется постоянная откачка. Управляющая компания, которая оказывает эти услуги, берет с жителей от 200 до 300 рублей за кубометр. Получая очередную платежку, люди понимают, что половина всей суммы за коммунальные услуги – тратится на откачку сточных вод. Но даже это не спасает ситуацию.

- Говорят, что застройщик собирается строить очистные сооружения в районе Старокорсунской, сейчас работают над проектом, потом приступят к работе. На это уйдет года 2-3. Перспектива платить за септик по заоблачным тарифам еще столько времени и нюхать нечистоты, мало радует, - возмущаются местные жители.

По словам жителей поселка, причиной ЧП с душком является канализация, которая просто не помещается в оборудованном септике.

Один из вариантов решения зловонной проблемы видят в том, чтобы контролировать количество откачек или искать более дешевого ассенизатора. Но все же краснодарцы надеются, что власти обратят внимание на их проблему и помогут поскорее ее решить.