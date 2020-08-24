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Жителей поселка под Краснодаром залило нечистотами

Улицы затопило сточными водами, которые текут из септика
Мирослава ЧернаяМирославаЧерная
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Огромная лужа и убойный запах валят людей с ног.

Огромная лужа и убойный запах валят людей с ног.

Жители коттеджного поселка в районе хутора Ленина под Краснодаром мучаются уже не первый день. Здесь разлилось «море» из нечистот. Огромная лужа и убойный запах валили с ног. Ситуацию тут же стали обсуждать местные жители.

- Я живу в одном из пятиэтажных домов на границе так называемого старого и нового хуторов, - рассказывает Игорь Еременко. - Но есть у нас еще территории, которые только застраиваются частными домами, таунхаусами. Точечно появляются многоэтажки. В этих районах есть множество проблем, одна из них - отвод сточных вод в коттеджном поселке неподалеку от Кубанского водохранилища.

Вода вытекала из-под крышки канализационного люка.

Вода вытекала из-под крышки канализационного люка.

Утром 24 августа мужчина убедился – на здешних улицах огромная лужа, но она никак не связана с прошедшим дождем.

- Вода вытекала из-под крышки канализационного люка. Зловонная жидкость ну очень похожа на сточные воды, которые идут от жилых домов, - продолжает Игорь Еременко.

По словам жителей поселка, причиной ЧП с душком является канализация, которая просто не помещается в оборудованном септике.

- Его застройщик изначально сделал для нескольких коттеджей, а потом подключил еще два 6-этажных дома, - говорят местные жители.

«Море» из нечистот беспокоит местных жителей не первый день.

«Море» из нечистот беспокоит местных жителей не первый день.

Сейчас, по всей видимости, септик очень быстро переполняется. Требуется постоянная откачка. Управляющая компания, которая оказывает эти услуги, берет с жителей от 200 до 300 рублей за кубометр. Получая очередную платежку, люди понимают, что половина всей суммы за коммунальные услуги – тратится на откачку сточных вод. Но даже это не спасает ситуацию.

- Говорят, что застройщик собирается строить очистные сооружения в районе Старокорсунской, сейчас работают над проектом, потом приступят к работе. На это уйдет года 2-3. Перспектива платить за септик по заоблачным тарифам еще столько времени и нюхать нечистоты, мало радует, - возмущаются местные жители.

По словам жителей поселка, причиной ЧП с душком является канализация, которая просто не помещается в оборудованном септике.

По словам жителей поселка, причиной ЧП с душком является канализация, которая просто не помещается в оборудованном септике.

Один из вариантов решения зловонной проблемы видят в том, чтобы контролировать количество откачек или искать более дешевого ассенизатора. Но все же краснодарцы надеются, что власти обратят внимание на их проблему и помогут поскорее ее решить.

ЧППроисшествия: ЧППроисшествия на Кубани

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