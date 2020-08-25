Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 25 августа 2020: стало известно, кого могут отправить на карантин

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 25 августа 2020 года

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 25 августа 2020 года. Каждый день общее число зараженных прибавляется. По последним данным, заразились 88 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 10595 новых случаев заболевания.

- Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 186,6, - сообщают в оперштабе региона.

Статистика по заболевшим коронавирусом в регионе. Графика: Яндекс.

Из больниц на Кубани выписал 8901 пациента, в том числе за последние сутки - 50.

- В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 32 пациента, еще трое – на ЭКМО, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Статистика по выздоровевшим от коронавируса в регионе. Графика: Яндекс.

Власти региона напоминают о соблюдении масочного режима - средства защиты нужно надевать в магазинах и общественном транспорте. В случае, если вы зайдете без повязки, в автобусе, троллейбусе и трамвае вам ее выдадут абсолютно бесплатно. Стоит, только попросить.

Кроме того, в регионе по-прежнему действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями. А еще жителей по-прежнему могут отправить на карантин. В случае, если у вас лабораторно подтвердят коронавирус, Роспотребнадзор выпишет предписание. Согласно этому документу, человек обязан самоизолироваться. Санитарные врачи указывают срок карантинных мер. Все это время заразившийся не должен покидать место изоляции (квартиры, дома и комнаты), чтобы не контактировать со здоровыми людьми.

А еще в минобразования Кубани разъяснили, кому из детей, прежде чем сесть за парты, нужно взять справку от врача.

Коронавирус в Анапе 25 августа 2020

В Анапе за последние сутки зафиксирован один новый случай заболевания.

Коронавирус в Сочи 25 августа 2020

В сочинских больницах число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло еще на 2.

Коронавирус в Геленджике 25 августа 2020

В Геленджике за последние 24 часа нет новых случаев заболевания.

Коронавирус в Туапсе 25 августа 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки не зарегистрировано ни одного случая COVID-19.

Коронавирус в Ейске 25 августа 2020

В Ейском районе за последние 24 часа подтвердился один диагноз.