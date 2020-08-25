Вениамин Кондратьев о начале учебного года: Дети должны запомнить школьные годы не масками и длинными переменами

Вениамин Кондратьев отметил важность соблюдения требований безопасности

В преддверии нового учебного года глава Кубани Вениамин Кондратьев провел краевой педсовет. 1 сентября дети вернутся за парты спустя пять месяцев после карантина и длинных летних каникул.

Губернатор Краснодарского края отметил, что сегодня эпидситуация позволяет вернуться к очной форме обучения. Однако процесс будет скорректирован с учетом требований Роспотребнадзора.

Перемены между сменами будут увеличены до 30 минут, сократятся уроки - до 35 минут, будут увеличены перемены для питания и дезинфекционных мероприятий.

– Несмотря на пандемию, мы должны сделать все, чтобы дети свои школьные годы запомнили, не масками и длинными переменами, а активностью, дружбой и обучением в современных комфортных условиях, – сказал Вениамин Кондратьев.

За состоянием контроля здоровья педагогов и школьников будет вестись постоянный контроль. Дети, которые переболели коронавирусом или находились в контакте с зараженными должны иметь справки об эпидокружении.

Маски ученики и педагоги носить не будут, масочный режим действует только для персонала пищеблоков.

Еще одно нововведение – утренний фильтр. У каждого ученика на входе будут измерять температуру, но в журнал учета будут вносить только тех, у кого она окажется повышенной, чтобы избежать столпотворений на входе. Контроль температуры обязаны будут пройти все входящие в школу, в том числе и учителя.

КОНКРЕТНО

Согласно требованиям Роспотребнадзора в школах запрещены массовые мероприятия. Линейки пройдут по классам и параллелям на открытом воздухе, а родители могут присутствовать на них только в масках.

Все уроки классы будут проводить в одном кабинете, за исключением предметов, которые требуют специального оборудования – технология, физика, химия, физкультура.

Все помещения будут проходить влажную уборку с дезинфекцией не реже, чем раз в неделю. Кроме того, должно проводиться обеззараживание воздуха и проветривание помещений по графику.

Персонал на раздаче пищи, работающий в масках обязан менять их не реже, чем раз в три часа либо использовать сменные фильтры. Также работники должны носить перчатки.