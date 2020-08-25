Краснодар – ЦСКА 26 августа 2020: Прогноз на матч 5 тура чемпионата России по футболу

Прогноз на матч Краснодар - ЦСКА 26 августа 2020. Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

В матче пятого тура Российской премьер-лиги сезона 2020/21 «Краснодар» принимает ЦСКА. Обе команды претендуют на самые высокие позиции в чемпионате, но в прошлом туре уступили. «Краснодар» на выезде с минимальным счетом проиграл «Уралу», а ЦСКА на последних секундах уступил «Рубину» дома.

КРАСНОДАР – ЦСКА 26 АВГУСТА. ТУРНИРНЫЕ РАСКЛАДЫ

По итогам 4 туров РПЛ «быки» набрали 6 очков при разнице мячей 5:2. Они располагаются на 7 месте в таблице. ЦСКА идет сразу за «Краснодаром». На счету «армейцев» те же 6 очков, но разница мячей хуже – 6:5.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ КРАСНОДАР – ЦСКА

«Краснодар» и ЦСКА провели 20 официальных матчей, из них 18 в Премьер-лиге и 2 в Кубке России. На счету «быков» 6 побед, 6 ничьих и 8 поражений при разнице мячей 21:27. В домашних играх «Краснодар» одержал 4 победы при 3 ничьих, 2 поражениях и разнице мячей 10:6.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ КРАСНОДАР – ЦСКА 26 АВГУСТА

Букмекеры считают фаворитом «Краснодар», но его преимущество не столь очевидно, учитывая проблемы с составом «горожан». Под вопросом участие в матче Кабелла, Вандерсона, дисквалифицирован Кайон, получивший удаление в прошлом матче.

Коэффициент на победу «быков» - 2.4, на ничью – 3,4, а в случае победы ЦСКА ставку можно увеличить в 3,1 раза.

Прогноз на матч 5 тура РПЛ Краснодар 26 августа 2020 – 1:1.