Краснодар - ЦСКА 26 августа 2020. Прямая онлайн-трансляция матча 5 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Прямая онлайн-трансляция матча Краснодар - ЦСКА 26 августа. Фото: Андре ШРАМКО/ФК Краснодар

Главный матч 5 тура Российской премьер-лиги пройдет в кубанской столице, где «Краснодар» примет московский ЦСКА. Команды имеют в активе по шесть очков после четырех туров и явно рассчитывают на большее.

Статистика личных встреч Краснодар - ЦСКА 26 августа 2020

«Краснодар» и ЦСКА провели 20 официальных матчей, из них 18 в Премьер-лиге и 2 в Кубке России. На счету «быков» 6 побед, 6 ничьих и 8 поражений при разнице мячей 21:27. В домашних играх «Краснодар» одержал 4 победы при 3 ничьих, 2 поражениях и разнице мячей 10:6.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар - ЦСКА 26 августа 2020

Шансы на победу соперников примерно равны, однако букмекеры отдают предпочтение «Краснодару».

Прогноз на матч Краснодар - ЦСКА 26 августа 2020

Матч Краснодар – ЦСКА завершится вничью – 1:1.

Составы команд на матч Краснодар - ЦСКА 26 августа 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча Краснодар - ЦСКА 26 августа 2020

Матч Краснодар - ЦСКА 26 августа 2020 года в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Краснодар - ЦСКА 26 августа 2020

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар - ЦСКА можно будет посмотреть с 20:25 на телеканале Матч Премьер.

Трансляция матча Краснодар - ЦСКА 26 августа 2020

Трансляция матча Краснодар - ЦСКА 26 августа 2020 и начнется в 20:30 по московскому времени на телеканале «Матч Премьер».