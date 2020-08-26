Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 26 августа 2020: за нарушение масочного режима оштрафовали 37 человек

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 26 августа 2020 Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 26 августа 2020 года. Число заболевших за последние сутки увеличилось на 86. Всего же с начала пандемии в регионе зафиксирован 10681 случай COVID-19.

Уже выписаны из больниц с выздоровлением 8966 пациентов, в том числе 65 за минувшие сутки. Лечение в Краснодарском крае продолжают 1549 человек. 166 человек, к сожалению, спасти не удалось.

- Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 188,2, - сообщают в оперштабе региона.

При этом в тяжелом состоянии, по последнем данным, находятся 28 человек на ИВЛ, еще трое – на ЭКМО.

В Краснодарском крае по-прежнему действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Все остальные должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

НАРУШИТЕЛЕЙ ХВАТАЕТ

На деле эти требования выполняют не все. За последние две недели проверки обнаружили нарушения в работе 4394 организаций потребительской сферы – это почти 10% от всех.

- Основные нарушения – отсутствие одноразовых масок и перчаток, кожных антисептиков для обработки рук и дезинфицирующих средств на входе. В итоге сотрудники полиции составили 155 административных протоколов, – сообщают в департаменте потребсферы края.

Проверки на транспорте показали, что абсолютное большинство водителей соблюдает масочный режим, а вот у пассажиров дисциплина хромает - без масок больше половины граждан 57%. Протоколы составили на 37 человек.

– Цель мониторинговых групп – не наказывать нарушителей, а привлекать внимание к санитарным нормам. При проверке выясняется, что большинство людей имеют маски, но не носят их, – отметил замминистра транспорта Краснодарского края Алексей Смаглюк.

В ШКОЛУ – БЕЗ МАСКИ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел региональный педсовет. Он отметил, что эпидситуация позволяет детям вернуться за парты. Перемены между сменами в новом учебном году будут увеличены до 30 минут, сократятся уроки - до 35 минут, будут увеличены перемены для питания и дезинфекционных мероприятий.

За состоянием контроля здоровья педагогов и школьников будет вестись постоянный контроль. Дети, которые переболели коронавирусом или находились в контакте с зараженными должны иметь справки об эпидокружении.

Маски ученики и педагоги носить не будут, масочный режим действует только для персонала пищеблоков.

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