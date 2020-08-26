Автомобиль судьи в Краснодаре сбил велосипедиста и скрылся

Land Cruser сбил парня в Краснодаре

О происшествии с участием автомобиля судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского стало известно недавно. 29-летний парень-велосипедист Данил Юханов, которого протаранил его Land Cruser, спустя четыре месяца от травм умер в больнице.

- Все произошло 7 апреля на улице Бородинской в Краснодаре, - рассказывает "КП" - Кубань" адвокат потерпевших Алексей Иванов. - Сразу после наезда на Данила, машина скрылась за поворотом, не оказав ему никакой помощи. Парня доставили в больницу, но в итоге он погиб.

По словам родни и защитника погибшего парня, они намерены добиваться самого строгого наказания для судьи. Но боятся давления. Статусный подозреваемый может оказать, по их мнению, влияние на ход следствия.

Данил Юханов умер в больнице спустя 4 месяца после аварии

- Мы только взяли это дело в работу и пока внимательно знакомимся с материалами – рапортами, опросами свидетелей, экспертизами, медицинскими документами, постановлениями. Но уже сейчас есть основания считать, что целью расследования было не найти и наказать виновного, а найти способы переложить вину на потерпевшего, который якобы сам нарушал правила дорожного движения, - продолжает Алексей Иванов.

К слову, в Краснодарском краевом суде, где работает Юрий Захарчевский, о произошедшем известно.

- По факту ДТП проводится проверка. А по ее результатам будет приниматься решение, - пояснили в пресс-службе инстанции.