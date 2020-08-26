Взрывались бомбы: в Новороссийске тушили лесной пожар с разрывающимися снарядами

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В лесах города-героя произошло два пожара. С одним спасатели справились быстро. А вот другой пришлось тушить два дня. Не то, чтобы площадь большая была, - спасателям пришлось поработать «со спецэффектами».

- Лес горел на горе Колдун. Там со времен Второй мировой войны осталось много снарядов. Они стали взрываться во время пожара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Отголоски взрывов в горах во время пожара слышали местные жители. А спасателям периодические огненные залпы только усложняли ситуацию.

- Взрывоопасные предметы усложняли тушение. Было зафиксировано несколько случаев их детонации и взрывов от термического воздействия огня, - добавили «КП» - Кубань» в Минприроды.

Огонь на горе Колдун затронул около 20 гектаров леса. С пожаром здесь боролись два дня.

- В тушении пожара было задействовано 161 человек (представители лесопожарных формирований, работники лесничеств, МЧС, иные привлеченные лица) и 31 единица техники, - уточнили в ведомстве.

Власти Новороссийска поблагодарили всех, кто самоотверженно участвовал тушении огня на горе Колдун. Сейчас эксперты подсчитывают нанесенные природе ущерб после пожара. Также создана специальная комиссия, которая выяснит причины возгорания.

Напомним, что в Краснодарском крае три дня вспыхнуло сразу пять лесных пожаров. Самый масштабный произошел в Анапе, там огонь уничтожил часть заповедника. В настоящий момент спасатели справились со всеми очагами.