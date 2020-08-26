«За употребление наркотиков»: Родители ребенка, которым жонглировал отец в Сочи, снова оказались за решеткой

Фото: ГУ МВД РФ по краю

Мама и папа девочки, которых задержали в Сочи за жестокое обращение с ребенком, продолжат сидеть за решеткой.

- 26 августа мировой суд рассмотрел дело об административном правонарушении возбужденное по статье 6.9 "Употребление наркотических средств либо психотропных веществ без назначения врача". Судья признал родителей виновными в совершении правонарушении и назначил наказание в виде административного ареста на срок 10 суток, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Также стало известно, что этим же постановлением суд обязал родителей пройти принудительное лечение от наркозависимости в специализированном лечебном учреждении.

Стоит отметить, что до 26 августа родители девочки отбывали наказание "за неповиновения сотрудникам полиции" при задержании. "Комсомолка" сообщала, что стражи порядка в палатке, где они проживали нашли марихуану и бульбулятор. Еще пакетик с "травкой" хранился в кошельке у мамы.

Напомним, в Сочи отец двухмесячной малышки опубликовал видео жесткой игры с ней. Он размахивал малышкой из стороны в сторону, ничуть не беспокоясь за состояние ребенка. Личности родителей установлены. Мужчина является жителем Москвы, женщина – уроженка Белгорода. Позже появилось видео из отдела полиции, героем которого стал тот самый папаша, жонглировавший ребенком на камеру. Он объяснил, что ничего страшного в этом не видит.

Сейчас специалисты изучают, в какие условиях жил ребенок. Органы опеки собираются поднимать вопрос об изъятии девочки из семьи. Родителей могут лишить прав, а малышку отдадут бабушке и дедушке.