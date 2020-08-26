В Сочи вертолет совершил жесткую посадку: двое пострадавших, погибших нет

Фото: Кавказский заповедник

Днем 26 августа в горах Сочи совершил аварийную посадку частный вертолет Robinson R44. Инцидент произошел в труднодоступном районе близ хребта Аибга около 15 часов. На борту вертолета находились четыре человека, включая пилота. Двое из них пострадали.

- Их состояние предварительно оценивается, как средней тяжести. К месту происшествия направляется вертолет Южного авиационного-спасательного центра МЧС России для эвакуации, - сообщил «КП-Кубань» Вадим Снегирев, начальник Управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи.

В прокуратуре уже начали проверку инцидента.

- Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования, - рассказали в ведомстве.

По данным метеослужбы курортов Красной Поляны, 26 августа дннм в горах Сочи погода была солнечная, без осадков. Температура воздуха 20 градусов тепла, ветер Юго-восточный всего три метра в секунду - идеальные условия для полетов.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, - сообщают в Московском межрегиональном следственном управлени на транспорте СКР.

ТТХ

Пассажирский вертолет Robinson R44.

Экипаж: 1+3 человека.

Наибольшая скорость.: 240км/час

Крейсерская скорость: 210км/час

Скороподъемность: 5м/сек

Дальность полета: 650 км

Длительность полета: 3,5 часа

Рабочая высота: 1500 м

Потолок: 4250 м

Длина фюзеляжа: 9,06 м

Диаметр несущего винта: 10,04 м

Высота: 3,27 м

Полный взлетный вес: 1089 кг