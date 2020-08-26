Краснодар и ЦСКА сыграли вничью 1:1 Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 5 тура РПЛ в Краснодаре. На гол Кучаева в первом тайме на 80-й минуте ответил Вандерсон, забив красивейшим дальним ударом.

Первый тайм

В составе «Краснодара» не оказалось Кабелла, который до сих пор не восстановился после травмы, зато в основе впервые с июня прошлого года появился Виктор Классон, ему компанию составил Вандерсон. Дисквалифицированного Кайо в обороне заменил Егор Сорокин, получивший на днях приглашение в сборную России.

ЦСКА удивил составом – на скамейке остался Васин, Гончаренко решил сыграть в четыре защитника, в основу вернулся Федор Чалов. Все расклады сулили интересный матч в этот вечер.

Первые 15 минут команды вели борьбу за владение инициативой в матче. В этот период «Краснодар» был острее – Берг имел классный момент, но пробил рядом со штангой. Но ЦСКА смог завладеть инициативой на длинной дистанции. Сначала Обляков решился на дальний удар и заставил Сафонова спасать команду, а через несколько минут Чалов попытался поймать голкипера на противоходе – Матвей кончиками пальцев вытащил и этот мяч.

А гол забил на 28-й минуте Констанин Кучаев. Сорокин ушел с позиции, выбивая мяч, который в итоге достался Влашичу. Хорват не раздумывая отдал пас Кучаеву, увидев, что защитника никто не страхует. Полузащитник не промахнулся – Мартынович и Сафонов не спасли команду от гола. 0:1 в пользу ЦСКА.

Счет до перерыва больше не изменился и выглядел вполне справедливым результатом – ЦСКА выглядел лучше и даже немного больше владел мячом, что в играх против «Краснодара» удается не многим.

Шанс у «быков» сравнять счет все же был. Классную контратаку развернули Вандерсон и Берг, однако передача до Классона в центр вратарской была прервана защитником.

Второй тайм

В перерыве Мурад Мусаев заменил Газинского на Вильену, который вернулся после травмы. «Горожане» стали активнее в атаке. Классный момент мог получиться у Уткина, но его накрыл защитник. Виктор Гончаренко заменил Чалова, выпустив Зайнутдинова.

Владение мячом во втором тайме сместилось в пользу «Краснодара». К 60-й минуте «быки» уже имели привычные 65%. Превратить в голы это преимущество оказалось сложнее. А вот Зайнутдинов едва не отличился, пробив с линии штрафной – Сафонов снова выручил хозяев.

Через минуту пришло время для подвига Акинфеева. Это Виктор Классон бил сильно и точно в ближний угол - голкипер ЦСКА среагировал и мяч от штанги улетел на угловой.

Около 70-й минуты «Краснодар» дважды получал право на штрафные из удобных позиций, Акинфеев удары Вильены и Вандероса забрал без труда, вселяя уверенность в своих партнеров.

Тренеры после этого провели еще по замене – Рамиреса сменил Сулейманов, Гайч вышел вместо Сигурдссона. Едва успели игроки выйти на поле, как «Краснодар» сравнял счет. Вандерсон подобрал мяч за пределами штрафной после неудачного выноса Облякова и решился на дальний удар. Акинфеев до мяча дотянуться не смог.

Ни ничью обе команды не были согласны и стремились быстро переводить мяч в атаку. На 90-й минуте Сафонов совершил двойной подвиг после убойных ударов сначала Влашича, а затем и Тикнизяна, спасая первую ничью в сезоне для своей команды.

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

Краснодар - ЦСКА 1:1 (0:1). Голы: Вандерсон, 80 - Кучаев, 28.

Статистика игроков

Краснодар: Сафонов, Петров, Мартынович, Сорокин, Газинский (Вильена, 46), Рамирес (Сулейманов, 79), Уткин (Мацукатов, 68), Классон, Олссон, Вандерсон (Смольников, 83), Берг.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Кучаев (Тикнизян, 79), Обляков, Марадишвили, Влашич, Сигурдссон (Гайч, 79), Чалов (Зайнутдинов, 54).

Статистика матча Краснодар - ЦСКА 26 августа 2020

Судья: Владислав Безбородов

Предупреждения: Берг, 26, Рамирес, 79 – Марадишвили, 53, Тикнизян, 90+1.

26 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар».