Появилось фото с места падения вертолета в Сочи 26 августа 2020: борт «лег» в заросли рододендрона

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Появилась фотография с места аварийной посадки частного вертолета в Красной Поляне. На ней видно, что судно приземлилось в густые заросли рододендрона. Возможно, именно это сохранило жизнь летчику и пассажирам.

Частный вертолет Robinson R44 совершил аварийную посадку в районе горнолыжных курортов Сочи 26 августа 2020 года. На судне летели четыре человека – пилот и три пассажира. По информации источника в правоохранительных органах, туристы таким образом добирались в гостиницу в горах, минуя мертвые пробки Адлера.

Крушение произошло в труднодоступном месте – в районе одной из вершин хребта Аибга. По предварительным данным, вертолет не упал на территорию горнолыжных курортов. Возможно, он жестко приземлился в зону одной из сочинских природоохранных организаций. По данным местных экологов разлива топлива, угрожающего природе, на месте ЧП не произошло.

Двух пострадавших готовилась при аварийной посадке вертолета готовилась принимать Краснополянская больница. Но в последний момент их госпитализировали в стационар в центре курорта. Каких-либо комментариев в медучреждении об их здоровье не дают. Первоначально сообщалось о состоянии средней тяжести.

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