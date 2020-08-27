«У» два - в класс, «О» два - в кабинет химии: в одной из школ Краснодара расписание уроков выглядит непривычно

Алфавита не хватает, чтобы обозначить все первые классы
Школа №71 находится в одном из самых густонаселенных микрорайонов Краснодара - Московском. Здесь не то, что букв в алфавите для школьников, проезжей части для жителей мало.
Для городских властей удобно и безопасно "расселить" маленьких учеников, желающих постигать грамоту, - задача не из простых. В этом году в школе сразу 32 первых класса и в рамки привычного буквенного обозначения они уже давно не помещаются.
- В первый "Я" мы уже не попали, руководство решило не доводить до абсурда, последний первый класс в нашей школе заканчивается на букву "Ф", но с цифровым обозначением "2", - смеется одна из родительниц, чья дочь пойдет в школу в этом году в школу.
Расписание уроков для учеников этой школы выглядит непривычно
На все вопросы директор самой большой школы Светлана Чернявская отвечает фразой героини из фильма "Москва слезам не верит".
- Сложно с тремя, а когда трех научишься организовывать, численность не имеет значения.
К слову, только одних первоклашек здесь 1023.
- Школа № 71 — это настоящий образовательный центр с пятью корпусами. Её филиалом в прошлом году стала одна из самых больших школ города — на 1550 мест в одну смену по ул. им. Байбакова. Площадь корпусов позволяет организовать учебный процесс для 32 первых классов по всем стандартам, - убеждают городские власти.
Но расписание уроков для школьников выглядит все-таки непривычно.
- В каждом корпусе нашей школы - их пять - своя столовая, - говорит директор Светлана Чернявская.
Поэтому пока, убеждает педагог, проблему создает только нехватка букв в алфавите.
К слову, еще одним рекордсменом стала школа №11 в Краснодаре. Здесь за парты в первый раз сядут сразу 22 первых класса.
Напомним, всего в Краснодарском крае в школу отправятся 700 тысяч школьников, из них 76 тысяч - первоклашек.