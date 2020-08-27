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«У» два - в класс, «О» два - в кабинет химии: в одной из школ Краснодара расписание уроков выглядит непривычно

За парты здесь сядут 32 первых класса
Евгения ОстраяЕвгения ОстраяЕвгенияОстрая
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Алфавита не хватает, чтобы обозначить все первые классы

Алфавита не хватает, чтобы обозначить все первые классы

Школа №71 находится в одном из самых густонаселенных микрорайонов Краснодара - Московском. Здесь не то, что букв в алфавите для школьников, проезжей части для жителей мало.

Для городских властей удобно и безопасно "расселить" маленьких учеников, желающих постигать грамоту, - задача не из простых. В этом году в школе сразу 32 первых класса и в рамки привычного буквенного обозначения они уже давно не помещаются.

- В первый "Я" мы уже не попали, руководство решило не доводить до абсурда, последний первый класс в нашей школе заканчивается на букву "Ф", но с цифровым обозначением "2", - смеется одна из родительниц, чья дочь пойдет в школу в этом году в школу.

Расписание уроков для учеников этой школы выглядит непривычно

Расписание уроков для учеников этой школы выглядит непривычно

На все вопросы директор самой большой школы Светлана Чернявская отвечает фразой героини из фильма "Москва слезам не верит".

- Сложно с тремя, а когда трех научишься организовывать, численность не имеет значения.

К слову, только одних первоклашек здесь 1023.

- Школа № 71 — это настоящий образовательный центр с пятью корпусами. Её филиалом в прошлом году стала одна из самых больших школ города — на 1550 мест в одну смену по ул. им. Байбакова. Площадь корпусов позволяет организовать учебный процесс для 32 первых классов по всем стандартам, - убеждают городские власти.

Но расписание уроков для школьников выглядит все-таки непривычно.

- В каждом корпусе нашей школы - их пять - своя столовая, - говорит директор Светлана Чернявская.

Поэтому пока, убеждает педагог, проблему создает только нехватка букв в алфавите.

К слову, еще одним рекордсменом стала школа №11 в Краснодаре. Здесь за парты в первый раз сядут сразу 22 первых класса.

Напомним, всего в Краснодарском крае в школу отправятся 700 тысяч школьников, из них 76 тысяч - первоклашек.

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