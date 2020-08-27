Автохам из Москвы, обматеривший гаишников в Сочи, оказался злостным должником

Судя по количеству штрафов, дебошир не знает правил дорожного движения.

В отделе сочинской полиции сейчас разбираются с 48-летним автохамом, который устроил «показательные выступления» перед гаишниками. Началось все с того, что сотрудники ДПС остановили черный Mercedes-Benz - правоохранители хотели проверить документы. Но водитель проехали мимо, словно, не видя жезл автоинспекторов. Более того, мужчина даже не снизил скорость. По всей видимости, он хотел скрыться от гаишников, но тщетно - его все-таки догнали и остановили. Тут-то и началось самое интересное.

48-летний водитель вышел из иномарки и начал вызывающе себя вести. Отказавшись предьявить водительское удостоверение и документы на авто полицейским, он стал оскорблять автоинспекторов. Мужчина матерился и требовал «посмотреть на его номера», якобы он имеет право делать, что захочет и никто ему не указ.

Мужчина заявил, что он неприкосновенный бизнесмен.

- Посмотри на номера, *** (нецензурная лексика). Я обосру твою машину, понял? – говорит неадекватный водитель и со всей дури бьет по капоту машины ДПС. – Смотри внимательно… Ты мне еще машину поцарапал…

Сотрудники ДПС долго терпеть не стали и в итоге скрутили дебошира.

- Инспекторы ДПС задержали водителя иномарки, - говорят в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На него завели материалы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, за оскорбление представителя власти. Кроме того, он отказался проходить медосвидетельствования, потому на водителя составили еще один протокол.

- В настоящее время все материалы переданы в надзорные органы для принятия решения, - уточняют в краевом главке.

Данные приставов о должнике.

А тем временем стало известно, что автохам родом из Москвы Владимир А., не так давно он начал проживать в Сочи. Сам водитель - злостный должник. Судя по количеству штрафов, дебошир не знает правил дорожного движения. Согласно данным ФССП Москвы, за жителем столицы числится 11 штрафов от ГИБДД. В основном, все они выписаны за превышение скорости. В общей сложности, он должен 5500 рублей.

Кроме того, известно, что с 29 июля на иномарку наложены ограничения на регистрационные действия.