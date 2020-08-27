Человеческий фактор : в МЧС рассказали о причинах масштабных пожаров под Анапой

Фото ГУ МЧС по краю

Неосторожное обращение с огнем могло стать основной причиной возникновения лесного пожара на территории Утришского заповедника в окрестностях Анапы. Об этом заявил заместитель директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

- В ближайшее время на территории заповедника начнут работать следователи, основная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, то есть опять человеческий фактор", — рассказал он в ходе онлайн-конференции 27 августа.

Фото ГУ МЧС по краю

Еникеев отметил, что в крае приняты все меры, предусмотренные действующим законом о защите населения и территории от ЧС . Во время ликвидации пожара работали местные, региональные и муниципальные службы и МЧС, прошла эвакуация туристов из пожароопасной зоны.

Как ранее сообщалось, масштабными пожарами в окрестностях Анапы оказались уничтожены уникальные реликтовые леса на площади около 130 гектаров, почти половина из которых- на территории заповедника.

Фото ГУ МЧС по краю

Сотни пожарных и десятки единиц техники, включая самолеты, вертолеты и суда, боролись с огнем в течение трех суток. Из зоны бедствия было эвакуировано более 1 тысячи туристов.

Общий ущерб от пожаров еще только предстоит оценить.

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После масштабных лесных пожаров в окрестностях Анапы на месте продолжает работу группировка МЧС. Как ранее сообщалось, за трое суток горения огнем уничтожено около 130 гектаров леса.(читать далее)

После того, как огонь был полностью потушен, на место выехали специалисты, чтобы оценить ущерб, нанесенный природе. Цифры сейчас подсчитываются. (читать далее)