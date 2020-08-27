Аз, Буки и китайская грамота: где в Краснодаре 1 сентября откроется самая необычная школа

В Пашковке открывается две школы в одной Фото: Евгения ОСТРАЯ

На фасаде школы, свежевыкрашенном в ярко-солнечный цвет, горделиво выделяется цифра – 1952. Это год постройки здания.

- Знаете, оно очень добротное, стены – в 1,5 метра толщиной. В зной здесь прохладно, зимой – тепло, - говорит директор школы «Перспектива» в Пашковском микрорайоне Краснодара Ольга Ращектаева.

На входе в школу - настоящий турникет Фото: Евгения ОСТРАЯ

Впрочем, это единственное, что осталось от прежнего центра детского творчества. В этом году его решили объединить с начальной школой, создав для этого всю необходимую инфраструктуру. Теперь, чтобы попасть на кружки, младшеклашкам даже ехать никуда не придется.

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ

Учебный год еще даже не начался, а школьный охранник уже на посту, обзавелся маститым журналом для входящих записей, а главное – подозрительным взглядом.

- Документы покажите!

На такой обстоятельный прием я не рассчитывала, потому на помощь позвала принимающую сторону – директора новой школы.

- Ручаетесь? – посмотрел вахтенный в сторону руководства без тени улыбки. Ольга Ращектаева кивнула в ответ.

Директор Ольга Ращектаева провела для нас экскурсию по школе Фото: Евгения ОСТРАЯ

Еще через минуту она протягивала флешку своему завхозу.

- Это звонок! Тестируй.

Мужчина с флешкой удалился вглубь одного из многочисленных помещений, пахнущих свежей краской и новой мебелью. В тот же момент в школе раздался звонок.

- Девочки, послушайте, на выбор. Какой из них лучше? – высунулась из-за двери директор, кинув на меня извиняющийся взгляд.

На миг суета в фойе, где стоит зеркальная витрина с кубками, прекратилась. Все, кто резал, тер и прикидывал в этот момент, замерли, прислушиваясь к новому для себя атрибуту школьной жизни. Из трех вариантов, среди которых присутствовал даже совсем нетипичный, педагоги выбрали свой. Теперь он будет созывать в этих стенах на урок.

ДВЕ ШКОЛЫ В ОДНОЙ

- Ольга Владимировна, школа новая, откуда такое количество кубков? – интересуюсь.

- У нас много талантливых воспитанников и преподавателей. Все это время здесь бесплатно работали кружки и секции раннего развития, робототехники, изучения компьютерной грамотности и иностранных языков, хореографии, прикладного творчества. В Краснодаре есть острая необходимость в школах, а наши центры, как правило, пустуют в первую половину дня. Дети приходят после уроков. В условиях дефицита пространства в городе нужно это использовать. Но здесь у нас все пребывало в очень плачевном состоянии, нужен был капитальный ремонт, - говорит директор. – И мы его дождались.

Классы пока пустуют, но не надолго Фото: Евгения ОСТРАЯ

Благодаря объединению двух школ в одну на работы выделили необходимую сумму из бюджета города и края. В здании капитально отремонтирована крыша, пол, полностью переделано отопление, закуплена новая мебель, сантехника, оборудование для музыкального класса, интерактивные доски, современные проекторы и самое главное – рециркуляторы.

В каждом из классов установлены обеззараживатели воздуха Фото: Евгения ОСТРАЯ

- Вот этот прибор. Без него теперь не будет обходиться ни одна школа в стране, наша – не исключение, - показывает директор модный «гаджет». – Сейчас его установка в школе также естественна, как наличие кондиционера.

В каждом классе – раковина с краном, а на ней приготовлены влажные антибактериальные салфетки и такое же жидкое мыло.

Роботокласс оборудован по последнему слову техники Фото: Евгения ОСТРАЯ

- Вот шкафчики для одежды. На каждом учительском столе – ноутбук с выходом в интернет. Все удобно устроено, - с гордостью и воодушевлением показывает директор свою школу.

Она ревностно ловит прицел моего фотообъектива, сметая каждую пылинку, прежде чем щелкнет затвор.

- Это столовая, - ведет Ольга Ращектаева в просторное помещение в ярко-зеленых тонах. На стене его розовощекий карапуз с аппетитом лопает арбуз, а рядом – памятка, как правильно и полноценно питаться.

- Как в санатории! – говорю.

Директор удовлетворенно улыбается.

- Это вы еще нашу спортивную площадку не видели. Тут напротив – муниципальный парк с игровыми снарядами, а наша – не хуже.

Силуэт огромного корабля с парусами-лазами уже угадывается в окне. Но внутри помещения еще есть, что посмотреть.

Столовой здесь не было уже лет 20 Фото: Евгения ОСТРАЯ

- Это класс робототехники – уже дополнительное образование, а тут класс иностранных языков – мы учим английскому и китайскому, начиная с пяти лет. Все бесплатно, за счет бюджета города, - продолжает экскурсию директор.

Класс хореографии с электронным фортепиано окончательно покорил. Директор завела на нем классику.

Учителя принялись за последние приготовления Фото: Евгения ОСТРАЯ

- Мелодии в нем запрограммированы, а еще – звук метронома. Это для учителя, который обычно ведет отсчет, когда танцоры – у станка. Раз, два, три, - повторяет она за тактом умного пианино. – Теперь в этом отсчете нет необходимости. Работа педагога облегчена.

КАК ПОПАСТЬ

По словам директора, поступить в уникальную краснодарскую школу может любой желающий.

В этой школе учат и английскому, и даже китайскому Фото: Евгения ОСТРАЯ

- Сейчас у нас 170 учеников общеобразовательной школы из 200 возможных. Это в основном, ребята, которые ходили к нам сюда на подготовительные занятия к школе. Ожидаем, что в следующем году популярность наша значительно вырастет. На кружки к нам ходят больше 2 тысяч детей.

Перемену дети будут проводить на современной площадке Фото: Евгения ОСТРАЯ

Справляться с новой нагрузкой, говорит Ольга Владимировна, поможет молодой коллектив.

- Наши учителя всегда параллельно совмещали работу в других школах. Теперь будут полноценно заняты здесь. Учителей начальных классов взяли на работу в этом году. Сейчас нам требуется только физрук, но, думаю, искать долго нам не придется.

Мы гуляли по пустующему пока зданию школы, а во дворе разучивали сценарий первой

Электронное пианино - еще одна достопримечательность школы Фото: Евгения ОСТРАЯ

линейки.

- Ольга Владимировна, вы нам нужны! – потребовали учителя директора на генеральную репетицию. Для них, как и для маленьких учеников, наступает самое волнительное событие года.