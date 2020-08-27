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В Новороссийске водитель маршрутки повалил на землю и избил пенсионера

Мэрия заявила о расторжении договора с перевозчиком, но за него вступились пассажиры
Ева МурЕваМур
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Решение по водителю примет дисциплинарная комиссия

Решение по водителю примет дисциплинарная комиссия

Все случилось сегодня, 27 августа, около 11 утра на остановке "Красная Площадь" в Новороссийске. В набитую до отказа маршрутку номер 31 пытался сесть пожилой мужчина с металлической тележкой на колесиках. Разгорелся конфликт между ним и водителем.

То, что произошло потом, больше похоже на унизительную расправу. Молодой и крепкий шофер вышел из-за руля и буквально выкинул из маршрутки пенсионера. Но и этого ему было недостаточно. Он повалил его на землю и вырвал из его рук тележку для сумок.

Затем размахнулся и вышвырнул ее подальше. Затем спокойно вернулся за баранку и направился по маршруту.

- Это предел, - отреагировал на своей странице в соцсети замглавы города-героя Александр Яменсков. - Ставлю вопрос о расторжении договора с перевозчиком.

И поручил управлению транспорта направить все материалы разбирательства в полицию.

К слову, под жестким заявлением заммэра появились комментарии в защиту водителя. Очевидцы рассказывают, что пенсионер сам спровоцировал конфликт и, не поместившись в маршрутку, начал бить тележкой по двери.

- Дабы не пострадали остальные пассажиры, водитель закрыл дверь. Деду это не понравилось, он начал лупить тележкой по машине, по стёклам и по фарам. Водитель вышел его угомонить, дед накинулся на него с тележкой. Водителю ничего не оставалось делать, как оттолкнуть деда и выкинуть подальше эту тележку, - объяснила одна из пассажирок ситуацию.

Окончательное решение по инциденту будет принято коллегиально на ближайшем заседании дисциплинарного комитета в мэрии.

ЧППроисшествия: ЧП

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