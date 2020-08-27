В Краснодаре подростки бросили в девушку бутылку с зажигательной смесью

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Инцидент произошел в Краснодаре на улице Героя Аверкиева 26 августа, рядом с расположенным здесь многоэтажным домом.

Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент, когда брошенная с верхних этажей здания бутылка разбивается о капот стоящей во дворе иномарки и вспыхивает ярким пламенем буквально в полуметре от проходящей по тротуару девушки.

К счастью, девушка не пострадала. Она предпочла не разбираться в случившемся и быстро ретировалась.

Как говорят местные жители, бутылку с «коктейлем Молотова» вниз сбросили молодые люди, которые до этого стояли на одном из балконов дома и полевали в прохожих.

Полиция начала проверку по факту происшествия. Примечательно, что в полицию заявила не девушка, в которую метили подростки, а владелец машины, пострадавшей от огня.

- В отдел полиции Краснодара поступило заявление от владельца автомобиля о повреждении его имущества. По факту обращения проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося», — рассказали «КП-Кубань» в УМВД России по Краснодару.