Как слеза: в Школьном микрорайоне Краснодара возобновили подачу чистой питьевой воды

В Школьном микрорайоне Краснодара возобновили подачу питьевой воды. Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодаре, наконец, наступил счастливый конец в долгой истории с отравленной водой. Напомним, что ее пили жители Школьного микрорайона. Здесь произошло Симптомами болезни стали температура, рвота, общая слабость.

В итоге Роспотребнадзор выдал требование приостановить работу водозабора и распорядился продезинфицировать его. Водозабор находится в ведении ФГУП «Жилищно-коммунальный комплекс». Специалисты считают, что причиной загрязнения могла стать дождевая вода, которая попала в одну из скважин водозабора. Инцидент произошел в июле.

- Вода, поступающая в жилые дома Школьного микрорайона теперь полностью соответствует санитарно-гигиеническим нормам и пригодна для питья, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Специалисты Роспотребнадзора получили результаты повторных проб качества воды после очистки, а также тщательного хлорирования скважин и резервуаров водозабора. По их оценке, теперь вода, которая течет из крана в Школьном микрорайоне может считаться питьевой.

В результате было выдано требование о приостановке работы водозабора, который находится в ведении федерального государственного предприятия «ЖКК». После этого начались работы по очистке и хлорированию скважин и резервуаров водозабора.

С 15 июля администрация Краснодара организовала подвоз воды. Сначала работали восемь пунктов выдачи. Но постепенно очередь людей с баклажками становилась все меньше, из-за отсутствия спроса остался только один «водяной пункт».

- Были выполнены работы по очистке четырех скважин и двух резервуаров водозабора. Затем скважины, резервуары и разводящие сети хлорировали, Только после этого Роспотребнадзор взял пробы качества воды, - пояснили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Несколько недель жители ощущали перебои с водой — ее отключали для работ на водозаборе. С 19 августа в жилые дома микрорайона бесперебойно подавалась так называемая «техническая» хлорированная вода. Ее нельзя было пить.