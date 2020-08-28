Дед долбил по лобовому: водитель маршрутки объяснил, почему набросился с кулаками на пенсионера

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В Новороссийске водитель маршрутного такси объяснил, почему повалил на землю и избил пенсионера.

Напомним, что 27 августа на остановке "Красная Площадь" в переполненную маршрутку хотел сесть пожилой мужчина с металлической тележкой и большой сумкой. Из-за такой солидной поклажи между водителем и пенсионером началась перепалка.

После того, как пожилой мужчина начал бить по машине, водитель выскочил и жестоко расправился с ним: повалил на землю, схватил тележку и закинул ее в кусты.

Заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков назвал происшедшее беспределом и поставил вопрос о расторжении договора с перевозчиком. Материал направлен в полицию.

Но очевидцы считают, что пенсионер сам спровоцировал конфликт – стал бить тележкой по машине, после того, как не смог поместиться в салон.

- По двери ударил сперва. Потом начал по лобовому долбить - трещина пошла, - комментирует запись регистратора водитель.

Он объяснил, что хотел быстрее уехать, но это не давала сделать стоящая впереди машина. В этот момент пенсионер как раз ударил по стойке. Это оказалось последней каплей: молодой водитель кинулся на пожилого мужчину с кулаками.