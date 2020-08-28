Отопительный сезон в Краснодаре начнётся не у всех

У многоэтажек есть риск остаться без тепла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В краевой столице полным ходом идёт подготовка к зиме. Тепловые сети, котельные и центральные тепловые пункты готовят к отопительному сезону. В этом году при составлении планов ремонта тепловики учитывают и платёжную дисциплину. Теплосети, ведущие к домам, чьи управляющие компании не платят за поставленные ресурсы и за подготовку к зиме, модернизируются по остаточному принципу, то есть в последнюю очередь.

А теперь у таких многоэтажек есть реальный риск остаться без тепла.

- В соответствии с требованиями Правил эксплуатации тепловых энергоустановок объекты теплопотребления обязательно нужно готовить к зиме, - сообщил "Комсомольской правде" - Кубань" директор по сбыту Автономной теплоэнергетической компании Дмитрий Середенко. - Результаты такой подготовки фиксируются соответствующим актом. Его подписывает управляющая компания, тепловики и утверждает главный инженер филиала АТЭК «Краснодартеплоэнерго».

По словам коммунальщиков, если хотя бы одной подписи в документе нет, то многоэтажка признается не готовой к зиме.

- Это значит, что пуск теплоносителя на объект производиться не будет, - подтвердили "КП" - Кубань" в отделе сбыта АТЭК. - Эти требования мы разъяснили всем руководителям УК, ТСЖ, прямых и прочих потребителей. Полный текст можно увидеть на нашем сайте oao-atek.ru в разделе "Новости".

На середину августа все требования закона выполнили несколько десятков управляющих компаний организаций, в том числе управляющие компании «Краснодар», «Краснодарское», «Профи мастер», «Лукьяненко», «Парус», а также «Комфортсервис», «Виктории», «Центральная-Краснодар», «Восточно-Западная», «Западная», «Единый Город», «Аквамарин», «Симфония», «Церес», «Максимум», «Каллиста», «Ренита», «Немецкая Деревня», «ТАН», «Асстек», «Европея-Сити», «Паритет», «Европа-2», «Бастион», «Трио», «Уют», «Мирный», «Территория комфорта», «Новая», «Академический», «ЭксОр», «Алмакс-Комфорт», «Европа-Сити» и другие УК и ТСЖ (полный список на сайте oao-atek.ru).

- Чтобы полноценно подготовить все объекты к отопительному сезону, настоятельно рекомендуем собственникам жилых помещений уточнить информацию о наличии или отсутствии работ по подготовке к отопительному сезону, - говорят тепловики.

В случае, если вы выясните, что ваша управляющая компания собирает с жителей деньги за горячую воду, отопление и за подготовку к зиме, но не передаёт их поставщику, специалисты рекомендуют сменить такую УК на более добросовестную.