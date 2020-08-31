Родники Кубани: вода живая и мертвая

Экспедиция в Северский район прошла под флагом генерального партнера проекта Ильского НПЗ.

Где в Краснодарском крае самая чистая вода? Есть только один способ выяснить это – найти природные источники и проверить качество воды в них. Поэтому Издательский дом «Комсомольская Правда» при поддержке Кубанского бассейнового водного управления запустил новый экологический проект «Родники Кубани». Нас поддержали крупные предприятия и компании края. Ильский НПЗ стал генеральным партнером проекта.

Исследовать химический состав воды вызвались специалисты экоаналитической лаборатории «СФЕРА». Добраться до места назначения помогали профессиональные водители «Автомира Краснодар», официального дилера RENAULT.

Природные источники мы обследовали поэтапно, разбив список по территориальному признаку. Поэтому в этот раз наш маршрут пролегал по Северскому району.

Прогресс в гармонии с природой

Генеральный директор Ильского НПЗ Дмитрий Кибирский отметил важность экологического проекта «Родники Кубани» и подчеркнул, что крупные предприятия в первую очередь несут ответственность за сохранность природы региона.

Генеральный директор Ильского НПЗ Дмитрий Кибирский.

- Как руководитель одного из крупнейших предприятий края, что можете сказать об экологической обстановке на Кубани?

- Наш край - это не только житница России, но и современный, динамично развивающийся промышленный регион. Неудивительно, что вопросам обеспечения экологической безопасности и сохранения равновесия между производством и окружающей средой уделяется пристальное внимание, - рассказывает Дмитрий Юрьевич. – Деятельность предприятий, находящихся в авангарде промышленного комплекса, регламентируется рядом норм и правил, без строгого соблюдения которых их работа была бы невозможна. К числу таких производств относится Ильский НПЗ (ООО "КНГК-ИНПЗ"). Помимо строгого следования предписаниям и выполнения всего комплекса предприятий по снижению негативного воздействия на экологию, есть еще наша личная позиция, и она однозначна: бережное отношение к окружающей среде - неотъемлемая часть работы завода, часть корпоративной культуры.

- В планах Ильского НПЗ масштабное перевооружение производства, которое подразумевает, по сути, создание нового завода - одного из крупнейших предприятий нефтехимической отрасли. Будут построены новые объекты и возрастут объемы переработки. Но как это повлияет на экологию Северского района и всего края?

- Все программы технологического развития КНГК-ИНПЗ в обязательном порядке включают экологический блок, направленный на снижение негативного воздействия. Так, проект модернизации Ильского НПЗ, реализация которого началась в 2018 году, предполагает внедрение современных, экологичных и надежных технологий, которые позволят одновременно наращивать производственные мощности и сокращать воздействие на окружающую среду.

Это станет возможным благодаря совместной работе очистных сооружений, блока оборотного водоснабжения и системы возврата конденсата. Все вместе позволит создать замкнутый контур водоснабжения, очищенные производственные стоки будут возвращаться на повторное использование. Уже сейчас большая часть воды, используемой на Ильском НПЗ, после очистки заново запускается в производственные процессы. Однако внедрение новых технологий позволит дополнительно снизить потребление «свежей» воды. Соответственно, уменьшится и сбрасываемый объем.

Предприятие также работает над задачей уменьшения объема отходов, которые образуются при работе любого предприятия. Мы тесно сотрудничаем с ведущим университетом Краснодарского края – КубГТУ, где проводятся исследования в области сокращения и регенерации промышленных отходов. Сейчас рассматриваем несколько проектов. В частности, они касаются методов регенерации отработанной щелочи, сокращения объемов нефтешлама, и, конечно, возможности еще большего снижения потребления воды за счет усовершенствования систем замкнутого водоснабжения.

Помимо перечисленных мер Ильский НПЗ регулярно проводит экологические мероприятия и акции, направленные на увеличение площади зеленых насаждений и молоди рыб в водоемах Краснодарского края. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что мы честно следуем своему девизу и гордимся тем, что осуществляем прогресс в гармонии с природой.

Исчезнувшие источники

Во время экспедиции нам не удалось отыскать родники за станицей Убинской Северского района. Оказалось, природные источники пересохли. Путь пролегал по разбитым лесным дорогам, поэтому приходилось регулярно корректировать маршрут со всеми участниками автоколонны из четырех авто.

Машины "Автомира Краснодар" блестяще справились с дорожными испытаниями.

К слову, за время поездки отлично зарекомендовал себя МТС. Благодаря хорошему сигналу нам удавалось воспользоваться картами онлайн, которые помогли нам не сбиться с пути. Стоит отметить, что чем труднее добраться до места, тем сильнее потребность в мобильной связи. Ведь при любой экстренной ситуации вся надежда может быть только на помощь извне, и вызвать ее можно только с помощью надежного телефона и устойчивой мобильной связи. Поэтому было решено взять с собой телефон с SIM-картой МТС, ведь этот оператор ловит даже в Кармадонском ущелье, где горы гораздо серьезнее вершин Северского района. Что ни говори, но настоящую ценность мобильной связи осознаешь только в таких труднодоступных местах. По крайней мере, работающий телефон в кармане (непременно упакованный в защитный непромокаемый чехол) дарит чувство защищенности. Ты понимаешь, что всегда можешь вызвать помощь или, наоборот, успокоить родных, что не пропал без вести в лесах и горах, а спокойно идешь себе по маршруту, наслаждаясь природными красотами.

Затем наша экспедиция в поисках природных источников направилась в Планческую Щель. Оказалось, что и здесь родник пересох. По словам местных жителей , около ключа стали вырубать деревья и вода просто ушла. Теперь жители поселка берут воду в единственной колонке.

Специалист лаборатории ООО «ЭАЛ «СФЕРА» отбирает несколько проб из поселковой скважины и упаковывает их в специальную сумку.

Куда ушла вода?

Этот вопрос задаем руководителю Кубанского бассейнового водного управления Роману Авдееву. Оказывается, причиной стал целый комплекс неблагоприятных факторов. И в первую очередь, это малое количество осадков и отсутствие подпитки в виде ледниковой воды из гор Карачаево-Черкессии.

Руководитель Кубанского бассейнового водного управления Роман Авдеев.

- Прошлый год по осадкам был схож с этим, но в прошлом году такой засушливости – в частности, по Краснодарскому водохранилищу, мы не наблюдали, потому что спасало таяние ледников в горах. В прошлом году ледники на высоте 1500 м растаяли, за зиму не восстановились – снега было мало, остались только на высоте 2000 м. Чтобы они начали таять, нужны более высокие среднесуточные температуры. Но если это произойдет, Краснодарскому краю придется радикально пересматривать весь комплекс сельского хозяйства и сокращать, а то и отказываться от водозатратных культур – в первую очередь, риса, - объясняет Роман Авдеев.

Еще одной причиной является геологическая засуха – большая гигроскопичность грунта. Кстати, малоснежная зима также этому поспособствовала – вода в капиллярах горных пород без защитного покрывала снега замерзла. По законам физики при замерзании она расширяется, потому трещины в породе становятся больше. А потом, в период летних дождей, вместо того, чтобы поступать в реки, значительная часть осадков просачивается в грунт, вплоть до карстовых пород.

Хозяйственная деятельность человека также усугубляет природное воздействие – из-за непомерной распашки реки недополучают воды, из-за вырубки лесов они мелеют. Если проанализировать климатические данные гидромета с 1974 года, становится ясно, что климат меняется – количество осадков с каждым годом сокращается, а температуры растут. Но 2020-й все же выпадает из графика среднемноголетних данных, демонстрируя аномальную засуху.

Кстати, Роман Авдеев отметил, что проект «Родники Кубани» - дело нужное. Ведь большинство природных источников не изучены и по сей день, а потому наше исследование поможет пролить свет на некоторые из них.

- Информация о родниках, реках и ручьях содержится в государственном водном реестре. Сведения о водных объектах предоставляет Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На сегодняшний день в государственном водном реестре содержится информация о 38 подземных водных объектах или водных горизонтах и всего 11 родниках. Поэтому мы готовы использовать лабораторные анализы состава воды природных источников, которые мы обнаружим. Возможно, эта информация поможет пополнить государственный реестр, - пояснил Роман Авдеев.

В очередь за живительной струей

Следующим пунктом нашего маршрута стал «Серебряный» источник» за станицей Смоленской, по дороге в станицу Тхамаха. Территория источника оборудована асфальтированными дорожками и лавочками. На стоянке – несколько машин. Оказалось, жители Краснодарского края и Республики Адыгея регулярно приезжают сюда за чистой, по их мнению, водой.

Специалисты лаборатории вновь приступили к работе, чтоб вынести окончательное резюме по поводу качества воды.

Пробы взяли. (Представитель Кубанского бассейнового водного управления и ООО "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА".

К слову, «Экоаналитическая лаборатория «СФЕРА» прошла государственную аккредитацию на техническую компетентность и может проводить исследования химических и физических параметров грунтов, почв, донных отложений, воды (питьевой, природной и сточной), отходов производства и потребления, атмосферного воздуха, промышленных выбросов, воздуха рабочей зоны и населенных мест.

Как рассказала заместитель генерального директора «Экоаналитической лаборатории «СФЕРА» Вероника Шипицына, определение «пригодная для питья» определяется по многим факторам:

- Невозможно перечислить все вещества. Например, в зависимости от ситуации проводится проверка на наличие ртути и различных химикатов. Существует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, по которому вода должна быть органолептически и химически безопасной и проходить по санитарным нормам.

Кстати, по ее словам, пугаться накипи не стоит – белый осадок свидетельствует лишь о жесткости воды, Чтобы избавиться от него, достаточно установить фильтры.

- Откуда безопаснее пить воду – из крана или родника?

- Из крана вода должна соответствовать нормативу СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», чего не скажешь о природных источниках. Вода там может быть с различными примесями, например, во время снеготаяния в родник могут попасть и негативные вещества. Поэтому анализ природной воды следует проводить лабораторные исследования. Но стоит понимать, что даже если сейчас проба будет положительной, спустя месяц показатели могут измениться. Ведь за это время с источником может произойти все, что угодно, - заявляет Вероника.

Соответствует СанПиНу

Спустя несколько дней после экспедиции «Экоаналитическая лаборатория «СФЕРА» предоставила нам подробный отчет по итогам исследования проб воды (имеется в распоряжении редакции). Результаты сомнений не вызывают, ведь организация оснащена высокотехнологичным оборудованием и использует самые актуальные методики с соблюдением международных требований, а исследования проводят с минимальной погрешностью.

- Проба под номером 1(колонка) соответствует нормативам питьевой воды. Вода имеет небольшую цветность, обогащена минеральными солями. Не содержит тяжелых металлов и органических веществ, приятна на вкус.

Проба № 2(родник) так же соответствует нормативам, но в отличии от пробы № 1 она более цветная (визуально виден желтый оттенок). Также не содержит органических веществ и тяжелых металлов, - пояснила Вероника Шипицына.

Кстати, она напомнила, что не стоит пугаться наличия солей и минералов в пробах. Ведь вода, не содержащая никаких химических элементов, называется мертвой. Ее постоянное употребление может привести к нарушению водно-солевого баланса организма, что приводит к различным заболеваниям.

О новых экспедициях и открытиях проекта «Родники Кубани» читайте на страницах газет и официальном сайте «КП».

Генеральный партнер проекта:

ООО «КНГК-ИНПЗ» Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, территория 55-км автодороги Краснодар-Новороссийск.

Партнеры проекта:

«Автомир Краснодар», официальный дилер RENAULT г. Краснодар, Ростовское шоссе,226, т. +7( 861) 204-18-56, www.kr.Renault-avtomir.ru

Экоаналитическая лаборатория «СФЕРА»Экоаналитическая лаборатория «СФЕРА» г. Краснодар, ул. Октябрьская,135, т. 8 (861) 299-57-50, 8 (861) 275-10-53, www.sfera-lab.ru