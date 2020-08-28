Жительница Геленджика родила в машине скорой помощи

Фото пресс-службы администрации Геленджика

- Кажется, я рожаю, - испуганно сказала Юля мужу и побежала собираться в больницу. В это время супруг вызвал скорую помощь. А когда приехали медики, жительница Геленджика поняла, что может не доехать до роддома.

- У меня были схватки одна за другой. Чувствовала, что не дотерплю, - говорит девушка.

Скорая помощь везла роженицу в Новороссийский роддом. Но в дороге стало понятно, что ребенок уже готов появиться на свет. Тогда фельдшер Екатерина Хлыбова попросила водителя остановить машину. Вместе с медсестрой они стали принимать роды в карете скорой прямо на обочине.

- Машину остановили, роженицу уложили на кушетку, и через 15 минут новорожденная была уже в руках медиков, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.

Девочка появилась на свет весом 2 кг 570 гр и ростом 44 см. Родители назвали ее Златой. После того, как роды были приняты, скорая отправилась к роддому, до которого не успели доехать.

- Алло, роддом, мы родились, - такими словами водитель скорой помощи из Геленджика Сергеи Фекляев приветствовал коллег родильного отделения Новороссийска.

В больнице маму и новорожденную осмотрели врачи. Их здоровье было в полном порядке. Через три дня Юлю с дочкой выписали домой.

Молодая мамочка попросила выразить медикам неотложки самые теплые слова благодарности.