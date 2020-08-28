«Ростелеком» превратил Новороссийск в город будущего

На умной остановке можно зарядить телефон. Фото: Ростелеком.

Зарядить гаджет на автобусной остановке, войти в интернет с помощью энергии солнца, за сотни километров увидеть, кто стоит перед входной дверью своего дома - это вовсе не фантастика. Все эти технологии становятся привычными для жителей и гостей Новороссийска.

- Проект, который мы вместе с «Ростелекомом» реализуем на протяжении двух лет, является комплексным и затрагивает все направления жизнедеятельности города. И это только начало. Совместно с коллегами мы разработали концепт цифрового развития Новороссийска. В ближайшие месяцы мы презентуем его общественности и утвердим на уровне администрации края, - поделился планами управляющий делами администрации Новороссийска, руководитель проекта «Умный город Новороссийск» Евгений Азизов.

Напомним, внедрение новых цифровых решений происходит в рамках соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного в октябре 2019 года между «Ростелекомом» и администрацией муниципального образования.

Безопасное ожидание

А пока в городе происходит пилотное тестирование новых цифровых сервисов. В разных частях Новороссийска установлены умные остановки. Сейчас их только пять, но вскоре будет больше. Они оснащены видеокамерами, информационным табло с расписанием и временем прибытия общественного транспорта, тревожной кнопкой, связанной с «Системой 112». Сигнал с нее поступает на пульт оператора единой диспетчерской службы, который примет решение, в какую из экстренных служб направить вызов: пожарная охрана, полиция, скорая помощь, служба газа или МЧС.

Операторы ситуационного центра всегда на связи с пассажирами. Фото: Нина КУРЯШКИНА

Кстати, за все время работы умных остановок, пассажиры чаще всего использовали тревожную кнопку в качестве справочной службы. Несмотря на такой «непрофильный» вызов, операторы никому не отказывали в информационной помощи. А вот система видеонаблюдения помогла спасти несколько жизней. Было уже пять случаев, когда операторы вызывали скорую медицинскую помощь пассажирам, которым стало плохо во время ожидания транспорта.

- Скамейка остановки оборудована встроенными USB-входами, где можно зарядить гаджеты. Эта услуга особенно востребована среди молодежи. Также здесь имеется Wi-Fi, который раздается бесплатно. Освещение - светодиодная лента - включается автоматически, - рассказал руководитель проектов Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Антон Аверьянов.

Все ключевые объекты города оснащены видеокамерами высокого разрешения. Фото: Нина КУРЯШКИНА

Остановочный пункт можно снабдить любыми модулями, а возможности программного обеспечения практически неограниченны. Например, помимо расписания маршрутов общественного транспорта, пассажиры во время ожидания нужного автобуса или троллейбуса смогут знакомиться с местными достопримечательностями при помощи информационной стелы и выстраивать наиболее удобный маршрут их посещения. Дизайн умных остановок разработан с учетом городской архитектуры.

Освещение с умом

Во всем Новороссийске весной текущего года появились умные фонари. Специалисты «Ростелекома» установили и заменили более 15 тысяч светодиодных светильников, срок службы которых свыше 25 лет. Энергосберегающие технологии помогут муниципалитету экономить на освещении городских улиц до 60% эксплуатационных расходов. На сегодняшний день это крупнейший энергосервисный проект, реализованный на территории Краснодарского края.

- Умное освещение - это не просто замена старых фонарей на новые. Это превращение Новороссийска в более светлый и безопасный город с помощью умных технологий. Контроль за уличным освещением полностью автоматизирован. Можно собирать данные и оптимизировать нагрузки на сеть в режиме реального времени, а также оперативно отслеживать незаконные подключения. Это по-настоящему удобно и эффективно, - уверен Евгений Азизов.

Сервис также поможет сократить время и расходы на ремонтные работы. В случае обрыва кабеля или механического повреждения фонаря, система подскажет точное место повреждения, и ремонтная бригада в считаные минуты сможет приступить к ликвидации последствий, не тратя время на поиски проблемы.

Мой дом - моя крепость

Как рассказал руководитель направления по работе с застройщиками Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Рогозин, умные домофоны планируется установить в 18 многоквартирных домах вторичного фонда. Что касается новостроек, то в работе сейчас находятся около 20 объектов, которые будут сданы уже с умными сервисами от «Ростелекома».

Дмитрий Рогозин объяснил, как работает умный домофон. Фото: Нина КУРЯШКИНА

- Умная домофония позволяет через мобильное приложение в режиме онлайн видеть тех, кто хочет войти в подъезд. Открыть домофон можно одним нажатием на экран смартфона. Если же дома готовится какое-то мероприятие для нескольких человек, можно создать код и отправить его своим друзьям. Гостевой пароль действует в течение суток. Видеозаписи обо всех визитерах по договоренности с жильцами дома хранится неделю. Через облако его могут просматривать те, кто зарегистрировался в мобильном приложении, - рассказал Дмитрий Рогозин.

Кстати, умные домофоны в последнее время стали пользоваться спросом и у собственников частных жилых домовладений.

Помимо цифровых домофонов, в новостройках будут установлены автоматизированные умные приборы учета, благодаря которым собственникам жилья больше не придется волноваться о своевременной передаче показаний счетчиков. В настоящее время тестируется социальный сервис в мобильном приложении, который позволит в режиме онлайн поддерживать связь с управляющей компанией.

«Солнечный Wi-Fi» дарит сказки

Еще одной приятной инновацией для горожан стала арт-скамейка «Солнечный Wi-Fi», установленная в рамках программы «Цифровая культура».

- Название выбрано не случайно. Краснодарский край - самый солнечный регион в России, поэтому мы решили воспользоваться этим ресурсом. В верхней части конструкции установлена солнечная панель, которая генерирует энергию от солнца и выдает ее в виде Wi-Fi, воспользоваться которым можно бесплатно. Здесь есть розетки для зарядки гаджетов. Рядом со скамейкой установлена стела с QR-кодами для скачивания сказок, которые приятно почитать своим детям во время прогулки, - рассказал руководитель проектов департамента прикладных проектов ПАО «Ростелеком» Рамиль Мусаев.

Арт-скамейка генерирует энергию солнца и раздает Wi-Fi бесплатно. Фото: Нина КУРЯШКИНА

Он отметил, что вскоре такие «сказочные» скамейки появятся и в других районах города.

Вперед в будущее

Концепция программы «Умный город» весьма обширна и затрагивает все сферы жизни. Так, с помощью цифровых решений сотрудники администрации смогут выявлять нецелевое использование земельных участков (информационная система для выявления налогооблагаемых объектов). А медицинские работники смогут сократить очереди в поликлиниках и минимизировать контакты между пациентами с помощью лабораторной информационной системы. Это особенно актуально в условиях пандемии.

- Смарт-решения, которые предлагает «Ростелеком», направлены на улучшение качества жизни горожан с помощью современных технологий и сервисов. Сотрудничество с администрацией Новороссийска в плане внедрения новых комплексных технологий в управление городским хозяйством уже приносит положительные результаты и, я не сомневаюсь, будет приносить их в будущем, - резюмировал директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.