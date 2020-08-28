Министр образования Кубани об особенностях учебного года во время пандемии: Дистанционка - это тяжелый, но урок для всех

Елена Воробьева Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Накануне Дня знаний в пресс-центре "Комсомольской правды" в Краснодаре министр образования Кубани Елена Воробьева рассказала об особенностях нового учебного года. Уже во вторник, 1 сентября, он снова стартует офлайн для школьников и студентов.

- Предыдущий год был для нас непростой. Градус непривычности во время удаленки был очень высок. Но я считаю, что и родители, и педагоги с этой задачей справились, - пояснила Елена Воробьева.

По словам главы ведомства, учитель никогда не давал столько открытых уроков, как в это время. И фактически каждый родитель мог стать его участником.

- Произошла серьезная переоценка по поводу значения педагогического труда. Появилась возможность наглядно познакомиться со своим сыном или дочерью-учеником, а не любимым отпрыском, - рассказала глава ведомства. - В классе часто дети одни, а дома другие, и возникает ситуация, когда в вину это родители ставят школе.

Елена Воробьева назвала дистанционку тяжелым, но полезным уроком.

- Мы, как система образования, привыкли, что нужно из всего извлекать опыт, - сказала она. - Бояться нового не нужно никогда. Образование, смешанное с цифровым, - это мировой тренд. И мы, конечно, будем эту форму использовать. Но полностью дистанционным оно не будет никогда.

Напомним, на линейки 1 сентября выйдут только первые, девятые и одиннадцатые классы. За парты кубанских школ в этом году сядут более 700 тысяч учеников.