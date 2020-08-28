ЗИЛ отшвырнуло, как мячик: Сочи встал в многокилометровых пробках из-за крупного ДТП

Фото ВК "ЧП Сочи"

В половине четвертого утра 28 августа на улице Ленина в Адлерском районе произошло крупное ДТП. Огромный грузовик «Скания», ехавший со стороны центра Сочи на большой скорости протаранил припаркованный на обочине ЗИЛ.

Удар был такой силы, что ЗИЛ, весом более 4 тонн отбросило на ограждение дороги, как какой-нибудь детский мячик.

Машина при этом несколько раз перевернулась.

— ДТП случилось на федеральной автотрассе Джубга-Сочи 201км +360м. По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Скания, при движении допустил столкновение со стоящим автомобилем ЗИЛ130, при отсутствии водителя. От удара ЗИЛ отбросило на металлическое ограждение. Повреждения получили транспортные средства, пострадавших нет,- сообщает ОГИБДД по Сочи.

Фото Фейсбук Дмитрий Богданов

Столкновение грузовиков на одной из наиболее оживленных трасс в Сочи вызвало многокилометровые пробки на дороге Сочи-Адлер, начинавшиеся от Хостинского тоннеля. Многие горожане часами добирались до места назначения.

Лишь к середине дня дорожная ситуация здесь начала понемногу приходить в норму.