По реке и по морю: в конце сентября стартует круиз на теплоходе из Ростова в Новороссийск

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Карантинные ограничения заметно снизили число желающих посещать зарубежные страны, и одновременно резко повысили популярность внутреннего туризма.

Похоже, что на смену теплоходу «Князь Владимир», который не сможет совершать путешествия по Черному морю до конца года, приходят новые варианты морских круизов.

Так, ассоциация туриндустрии «РСТ-ЮГ» объявила о начале с конца сентября недельных туров по Азовскому и Черному морям на четырехпалубном теплоходе «Мустай Карим», имеющем возможность совершать переходы и по реке, и по морю.

Как сообщается ,круиз будет стартовать из Ростова-на-Дону и пойдет далее по маршруту «Ейск — Новороссийск/Абрау-Дюрсо — порт Кавказ — Темрюк — Таганрог»

- Новый тур было решено организовать с 27 сентября в связи с ситуацией, в российской туриндустрии. Авиарейсы во многие страны еще не восстановлены. К тому же карантин сказался и на финансовом положении туристов, - отметила представитель ассоциации туриндустрии «РСТ-ЮГ» Татьяна Нечепаева,