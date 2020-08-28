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«Винт перестал вращаться»: в рухнувшем в Сочи вертолете летела президент конноспортивного клуба

Вита Козлова рассказала о ЧП
Михаил КонстантиновМихаил КонстантиновМихаилКонстантинов
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Фото Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ

Фото Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ

День 26 августа семья президента московского конноспортивного клуба «Прадар» Виты Козловой наверняка запомнит на всю жизнь.

Глава клуба, вместе с мужем Владимиром и сыном Глебом решили посмотреть на великолепные горные хребты в окрестностях Сочи с высоты птичьего полета.

На вертолете «Робинсон» они взлетели с площадки на улице Пластунской и взяли курс в сторону Красной Поляны.

Поначалу все шло отлично. Яркий солнечный день, проносящиеся внизу горные хребты -семья наслаждалась этим чудесным путешествием.

Так продолжалось до тех пор, пока в районе хребта Аибга у вертолета внезапно не начали падать обороты двигателя. Машину стало швырять из стороны в сторону и она резко пошла к земле.

Фото Вита Козлова Фейсбук

Фото Вита Козлова Фейсбук

- Винт перестал вращаться и мы камнем полетели вниз с высоты 80-90 метров,-рассказывает Вита Козлова.

Дальше произошло то, что принято именовать чудом. Вертолет рухнул на густые заросли кустарника на склоне горы и покатился вниз, ломая лопасти и хвостовую балку.

Фото Вита Козлова Фейсбук

Фото Вита Козлова Фейсбук

- Кусты самортизировали удар, а потом мы скатились вниз... Машина не загорелась, хотя и была вся в залита топливом.

Выбрались сами!,- пишет на своей странице в Фейсбуке Вита Козлова, чье самообладание просто поражает.

Сразу после падения женщина смогла быстро взять себя в руки и рассказать об аварии.

Учитывая произошедшее, пассажиры «Робинсона» отделались феноменально легко.

У Виты Козловой и ее сына Глеба серьезных повреждений не обнаружилось. Меньше повезло ее мужу Владимиру. У него диагностирован компрессионный перелом позвоночника 2-степени.

Фото Вита Козлова Фейсбук

Фото Вита Козлова Фейсбук

Как ранее сообщала «Комсомолка», по факту авиационного происшествия СК возбудил уголовное дело.

- Следствием установлено, что 26 августа 2020 года, примерно в 13 часов 30 минут, в ходе выполнения полета на участке горной местности, расположенной в районе хребта, произошло авиационное происшествие с участием вертолета «ROBINSON». Воздушное судно, столкнувшись с поверхностью земли, было значительно разрушено, а двоим пассажирам причинены различные телесные повреждения, - сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

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