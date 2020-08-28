Погода в Краснодарском крае на 1 сентября 2020: что обещают синоптики

Погода в Краснодарском крае на 1 сентября. Фото: Архив "КП"

Из-за пандемии в этом году на Кубани в школах не было последнего звонка, да и занятия три месяца проходили на удаленке. Потом еще три месяца каникул. Школьники хотят быстрее увидеться с одноклассниками и учителями в школе. Дети с большим желанием ждут 1 сентября. У многих, в ожидании праздника встречи, уже приготовлены рюкзаки и выглажена школьная форма. Синоптики рассказали, не испортит ли праздничное настроение погода в День знаний.

- Первые числа осеннего месяца жителей региона жаркой и сухой погодой. 1 сентября в Краснодарском крае осадков не ожидается. Ветер восточный, северо-восточный – 6-11 м/с. Температура воздуха в районах будет колебаться от 30 до 35 градусов тепла. День знаний в Краснодаре 1 сентября пройдет также без дождя. Ветер восточный. Воздух прогреется от 33 до 35 градусов, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.

Стоит отметить, что с 1 по 6 сентября столбики термометров будут расти. Жару на Кубань принесет воздух с севера Африки.

- Первая декада сентября ожидается преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный – 5-10 м/с, местами порывами до 14 м/с в середине периода местами до 15-20 м/с. Температура воздуха в ночные часы – 22-27 градусов тепла, в юго-восточных предгорьях – 13-18 градусов. Днем – 31-36 градусов, в первую неделю сентября местами до 38 градусов (жара).

В большинстве районов края сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность.