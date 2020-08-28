«Все включено» не интересует: туристы, воспользовавшиеся курортным кэшбеком, покупают путевки в санатории и здравницы

Сочи оказался популярен даже в межсезонье.

Хорошего, как говорится, понемножку. Ровно в 23:59 28 августа завершается краткосрочная государственная программа по поддержке внутреннего туризма. В народе эта акция получила название «кешбэк за тур». Желающих съездить в отпуск да еще и вернуть часть потраченных денег оказалось много. 21 августа, в первый день старта продаж, телефоны турфирм раскаливались – выгоду подсчитали все, потому стремились, как можно быстрее, забронировать места.

В уникальную программу вошли около 250 отелей и санаториев Краснодарского края. Правда, чтобы получить компенсацию за отдых на Черноморском побережье, необходимо приобрести тур начиная с 1 октября. Именно с этого дня и до конца декабря текущего года отпускники получают кешбэк.

- Мы, как туроператоры, можем продавать два типа туров: с перелетом или трансфером. Такой вариант для жителей Кубани малоинтересен – до курортов Краснодарского края они добираются самостоятельно, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» директор по продажам программы «Открытый юг» Дмитрий Пан. - В основном, туры на юг, приобретают жители других регионов России.

Как оказалось, в топ спроса среди туристов отели, работающие по системе «все включено», не вошли. Отдыхающих такой ленивый отпуск не заинтересовал. Земляки отдали предпочтение каникулам с пользой для организма.

- Большая часть туров приобретена в здравницы Краснодарского края, туристов интересовало санаторно-курортное лечение и трехразовое питание в средстве размещения. Это вполне объяснимо. Все-таки отдых будет проходить осенью, когда загорать или плавать в море уже вряд ли получится. А вот поправить свое здоровье – можно, - добавляет Дмитрий Пан.

В основном жители России выбирают для субсидированного отдыха – Сочи. Курорт оказался популярен даже в межсезонье. Оно и понятно – отсюда в любой момент можно рвануть на Красную Поляну, чтобы подышать горным воздухом и насладиться прогулкой по канатной дороге. А можно на денек съездить на экскурсию в Абхазию.

Что касается продолжительности туров, то меньше недели отпуска жители России даже не рассматривают. Раз уж можно вернуть часть денег, то и расслабляться можно подольше.

- Один из клиентов, который приобрел тур в один из санаториев Сочи на сумму 81 тысяча рублей, уже получил компенсацию. Ему перечислили на карту 15 тысяч рублей. Это максимально возможный кешбэк, - говорит директор по продажам программы «Открытый юг» Дмитрий Пан. -Активность со стороны индивидуальных туристов очень хорошая, у нас на данный момент 150 туров продано. Если считать с учетом работы наших турагентов-партнеров, то порядка 500 людей вернули кешбэк за путевки на юге страны.