Отец убитой на диком пляже в Туапсе девушки считает, что расправилась с ней именно подруга

Они были лучшими подругами - Настя Муженя (слева) и Алена Попова.

Новый поворот в резонансном деле об убийстве на диком пляже под Туапсе. Молчание прервал отец 19-летней Анастасии Муженя, с которой расправились около поселка Новомихайловский. Напомним, все случилось 29 августа 2017 года. В туристической палатке на каменистом пляже нашли тело 20-летней Анастасии. Единственной подозреваемой оказалась ее лучшая подруга Алена Попова, с которой они вместе отдыхали.

Версия следствия такова - девушки поссорились, после чего Алена Попова нанесла неизвестным предметом подруге тупую травму головы. При этом судмедэксперт однозначного ответа так и не дал. Сама Алена вину отрицала, но суд ей не поверил. 12 декабря 2019 года девушку приговорили к восьми годам тюрьмы.

Как выяснил корреспондент «КП», такой срок Алена Попова получила за три капли крови. Палатка изнутри, где нашли убитую, была обильно выпачкана кровью. Убийцей назвали ту, у кого На штанах нашли три пятнышка крови Насти – каждое размером в спичечную головку. Когда и откуда они взялись, никто не выяснял. Не обратили внимания и на то, что эти штаны девочки носили по очереди.

В «Прямом эфире» отец убитой Александр Муженя рассказал, что провел собственное расследование. По его словам, девочки дружили с детства и постоянно ссорились, а на дикий пляж в тот роковой вечер его дочь позвала именно Алена.

- Сама бы дочь сюда никогда не пришла, она никогда не занималась туризмом и не жила в палатках, – признался отец жертвы. - Алена могла все спланировать, им не было смысла уходить так далеко.

Дочь, по словам Александра, умерла внезапно.

- Алена была в состоянии алкогольного опьянения – это ее и сподвигло. А потом она испугалась и убежала, - добавил Александр.

Кроме того, отец Насти рассказал, что говорил с судмедэкспертом, который объяснил - удар по голове был слабый, а значит, считет Александр Муженя, его могла нанести девушка. Мужчина также приехал в поселок Новомихайловский и провел эксперимент – он прошел с секундомером от места, где стояла палатка, до первой видеокамеры, в объективы которой попала Алена попова.

- Маршрут у меня занял 11 минут 29 секунд. Получается, что Алена могла убить Настю, – уверен Александр Муженя. Стоит сказать, что отец обвиняемой тоже прошел по этому пути, только у него на это ушло 26 минут.

Тем временем отец Алены Поповой уверен - его дочь не совершала преступления. Добиваться несправедливости они хотят до конца. Сейчас адвокаты Алены Поповой подали кассационную жалобу. Дни, которые девушка провела в следственном изоляторе, согласно закону, засчитываются как один за полтора. И если Алену все же отправят за решетку, то в заключении она проведет четыре года.