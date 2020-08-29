Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 29 августа 2020: школьники удаленки пусть не ждут, а студенты - могут

Число заболевших по-прежнему высоко

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 29 августа 2020 года. Инфекция не снижает темпов распространения. По последним данным, заразились 84 человека. С начала пандемии в регионе зарегистрировано почти 11 тысяч новых случаев заболевания.

- Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 188,2, - сообщают в оперштабе региона.

- В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 25 пациентов, еще пятеро – на ЭКМО, – сообщили в министерстве здравоохранения региона. Из больниц на Кубани выписали 9085 пациентов, в том числе за последние сутки - 68.

Кроме того, в регионе по-прежнему действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями. А еще жителей по-прежнему могут отправить на карантин. В случае, если у вас лабораторно подтвердят коронавирус, Роспотребнадзор выпишет предписание.

Между тем, губернатор Краснодарского края подписал постановление о снятии ограничений на проведение спортивных состязаний. Теперь разрешаются на территории края чемпионаты и первенства России, этапы кубков России, другие значимые спортивные события, включенные в единый календарный план минспорта России и регионального ведомства

А еще в минобразования Кубани разъяснили, кому из детей, прежде чем сесть за парты, нужно взять справку от врача. Но школьникам на Кубани ждать новой удаленки не стоит. В случае ухудшения эпидобстановки уйти на дистанционное обучение могут студенты высших и средне-технических учебных заведений.

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