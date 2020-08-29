Четвертый набор летчиц-курсанток Краснодарского авиаучилища принял присягу

Клятву девушки произносили громко, четко, с гордостью. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

С самого утра темные тучи, кружившие над кубанской столицей, рассеялись. На смену собирающимся грозовым облакам пришло яркое солнце. Погода, по всей видимости, решила преподнести подарок курсантам. Сегодня день особенный, и вряд ли когда-то еще повторится – клятву дают раз в жизни.

Девушки доказали, что достойны учиться в летном училище. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

На плацу знаменитого Краснодарского авиаучилища имени Серова, давшего путевку в небо тысячам пилотов, стоят 355 курсантов. Среди них - 15 красавиц. Стройные, подтянутые, в парадной форме, выдержавшие жесткий отбор девчата уверенно чеканят шаг. С лиц ни на секунду не исчезает улыбка.

Из сотни девушек шанс встать на крыло получили лишь 15. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Волнуемся очень, кажется, всю ночь не смыкали глаз, но мы такие счастливые! Дождались - присяга! – говорят девушки.

Выдержавшие жесткий отбор девчата уверенно чеканят шаг по плацу. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

За этим событием снова, как и год назад, наблюдает вся Россия. Вновь переживают и, конечно же, гордятся стоящие в сторонке родители.

Пропустить такое событие они просто не могли. Тайком от камер смахивают слезы мамы, любуются дочерьми отцы – радость за детей переполняет.

В честь четвертого набора уже по традиции девушки-курсанты заложили аллею. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В честь четвертого набора уже по традиции девушки-курсанты заложили аллею. Теперь у входа в вуз растут 15 деревьев, которые вместе со знаниями девчонок будут изо дня в день расти и крепнуть.

Красавицам помогает и начальник училища Сергей Румянцев. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Кроме того, девчата закладывают лист с посланиями самим себе в капсулу. Ее вскроют ровно через пять лет - перед самым выпуском из училища.

Девчата закладывают лист с посланиями самим себе в капсулу. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

И вот наступил самый главный момент.

- Я, Арина Ахмадзина, торжественно присягаю на верность своего Отечества! – звенит девчачий голос.

Капсулу вскроют ровно через пять лет - перед самым выпуском из училища. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

18-летняя девушка родом из Казани. В небо влюбилась в 2018 году, когда впервые пошла в аэроклуб. Сейчас она имеет свидетельство пилота, и налет 10 часов 55 минут на самолете Як-52, из них 10 минут самостоятельного полета. Кроме того, за ее спиной - три прыжка с парашютом.

Клятву девушки произносили громко, четко, с гордостью. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Попасть в заветный список красавице удалось лишь со второго раза. Оно, говорят летчики, и хорошо - упорством можно достичь любых высот.

А 17-летнюю Анастасию Струкову из Липецка к военной жизни готовили с пеленок. Все родные по линии отца служат небу.

Девушки - гордость не только своей семьи, но и страны. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- На аэродроме я провела больше времени, чем в детском саду, - смеется Анастасия. – Конечно, с самого детства самолеты меня завораживали. Я была в 7 классе, когда в летном училище начался набор девушек, но уже тогда я сказала – буду первой поступившей летчицей из Липецка.

Тайком от камер смахивают слезы мамы, любуются дочерьми отцы – радость за детей переполняет. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

И свое обещание красавица сдержала.

А вот у 19-летней Екатерины Большовой отец служил в ВДВ – с малых лет девушка хотела быть похожей на него. Но все-таки душа лежала к небу.

- Быть летчицей – это, безусловно, престижно. Не скажу, что быть пилотом - это романтика. Военная сфера все-таки серьезное дело, но я готова и к строгой дисциплине, и перегрузкам, - добавляет девушка, которая ко всему прочему еще и мастер спорта по спортивной гимнастике.

- В течение месяца до присяги курсанты проходили курс общевойсковой подготовки, который закончился полевым выходом, - говорят в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков. - Во время «курса молодого бойца», курсанты занимались строевой, огневой и тренажерной подготовкой.

Увидев родителей, сдержать слез девчата уже не смогли. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Через пару лет этих девчонок ждут полеты на тренажерах, а там, даст Бог, окажутся и за штурвалом настоящего самолета. Несмотря на возраст, красавицы уже сейчас заявляют – к командировкам готовы.

- Мне будет спокойней в воздухе, - добавляет Екатерина Большова. – С неба врага лучше видно.

Напомним, готовить в училище девушек-летчиков начали в 2017 году. Первые три набора сейчас активно осваивают азы авиадела. К слову, сложностей в обучении у девушек-курсанток не возникло. Ни одна не была отчислена, ни одна не сбежала назад «на гражданку». Учатся уже не только в теории. Третьекурсницы уже постигают азы пилотажа за штурвалом настоящего самолета.

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