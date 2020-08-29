«Ситуация критичная»: в лиманах Краснодарского края начался массовый мор рыбы

Краснодарское водохранилище рекордно обмелело. Видео С.В. Петренко

Многие водоемы в Краснодарском крае обмелели и-за длительной засухи. По мнению специалистов, такого не было уже в течение минимум 60 лет- в районе Краснодара река Кубань обнажила дно на тысячах гектаров, а уровень воды в Краснодарском водохранилище держится ниже минимальных отметок уже вторую неделю подряд.

Виной тому, наряду с летней засухой, еще и почти бесснежная зима, и крайне малое количество осадков минувшей весной.

Критическая ситуация из-за маловодья возникла и на лиманах в Темрюкском районе Кубани. Здесь, рядом с поселком Стрелка массово гибнет рыба. Как говорят местные власти, причина мора-не техногенная, в лимане просто не хватает воды.

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- В этом году у нас засуха конкретная во всём регионе. Водохранилище пустое, лиманы мелеют. Информация о том, что фермеры берут воду и лиман от этого высох, - это чушь. Канал, питающий лиман, не забит, я туда лично выезжал, смотрел. Там просто мало воды сейчас. Может вообще проблема с водоснабжением Темрюкского района возникнуть. И ничего сделать невозможно. Остаётся только ждать, когда природа вернёт всё на свои места. Ситуация критичная. Рыба дохнет,- рассказал изданию «Подъем» глава Краснострельского сельского поселения Сергей Глущенко.

Как считают районные власти, наполнить лиман водой не позволяет именно сложившийся крайне низкий уровень воды в Краснодарском водохранилище, которое, в свою очередь должно наполнять реку Казачий Ерик, впадающую в лиман.

Поделать с этим пока ничего не удается, остается лишь ждать милостей от природы.