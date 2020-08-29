Скакали по крышам машин: в центре Краснодара молодежь устроила хайповую дискотеку

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В центре Краснодара ночью молодежь устроила хайповую вечеринку. Видео ночных плясок выложили в сеть. На улице Красноармейской под грохот из автомобильных колонок несколько десятков парней и девушек танцевали не только на асфальте, но и на крышах припаркованных автомобилей. Видео дискотеки выложили в сеть.

Молодежь полностью перекрыла движение, Красноармейская улица превратилась в одну большую шумную пробку. Часть участников вечеринки приехала на машинах и специально припарковала их так, чтобы закрыть проезд и сделать вместо дороги танцпол. Переполненные возмущением жильцы домов повыскакивали на улицу, но их крики заглушала громкая музыка. Стрелки часов ушли далеко за полночь.

И, хотя на вечеринке посреди улице самым популярным стал хит «Юность» исполнителя Dabro. Танцевальное столпотворение больше напоминало реальный клип Артура Пирожкова «Перетанцуй меня». Только все участники хайпа были без масок.

Напомним, что в Краснодарском крае режим повышенной готовности продлен до 3 сентября. Он предполагает запрет на проведение массовых мероприятий.

Как рассказали очевидцы, многие были в неадекватном состоянии, возможно пьяны, и никак не реагировали на замечания и только старались перетанцевать друг друга.

По данному факту полиция начала проверку, чтобы установить все обстоятельства происшедшего.

- За нарушение тишины и покоя горожан устанавливаются водитель автомобиля, из салона которого звучала громкая музыка. Кроме того, сотрудники полиции ищут водителей, которые нарушили парковкой правила дорожного движения на Красноармейской, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Представитель пресс-службы уточнила, что действиям водителей будет дана правовая оценка.

Ранее «Комсомолка» писала, что в центре Краснодара молодые люди перекрыли дорогу и устроили танцы на машинах.