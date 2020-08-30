Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 30 августа 2020: на пляже – антисептики, в аквапарках – контроль термометрии

Мы научились ходить на пляж с антисептиком. Фото: Юлия БАРАНОВА

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 30 августа 2020 года. Темпы распространение каронавирусной инфекции не пошли на спад. В Краснодарском крае за минувшие сутки снова подтверждено 90 случаев опасной болезни. Общее число заболевших уже превысило 11 тысяч человек.

В Краснодарском крае за сутки умерли еще два пациента с коронавирусом. За период с начала пандемии число умерших выросло до 176.

Коронавирусное лето закончилось. Мы научились ходить на пляж с антисептиком, проходить термометрию в бассейнах и не забывать маску на стадион. Впереди – осень с дождями и простудой. Как поведет себя новая инфекция в таких благоприятных условиях - остается только догадываться. Пока же в регионе продолжает действовать режим самоизоляции для людей старше 65 лет и хронически больных.

Но, конечно же, нынешнее лето запомнилось не только дистанцией и масками. Сочи в высоком сезоне принял более 2,1 млн туристов.

- Главная задача прошедшего летнего сезона была обеспечить эпидбезопасность наших туристов и одновременно зафиксировать у гостей города позитивные впечатления от отпуска в Сочи. Мы старались сделать все, чтобы эти гости к нам вернулись и в следующем году, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина.

Она напомнила, что впереди – бархатный сезон, который тоже будет проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемических мер.

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