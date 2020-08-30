По Краснодарскому краю пронеслись песчаные смерчи

Никто после природного явления не пострадал. Фото: temryuknews

После дождей в регионе стало снова парить. Солнце прогрело воздух до 30 градусов тепла. Накануне в край ворвалось необычное природное явление – в нескольких районах жители Кубани на мобильники сняли пылевые вихри. Специалисты говорят, что песчаные столбы чаще всего образуются именно в жаркую погоду.

Степной смерч пронесся над полем недалеко от Усть-Лабинска. Столб пыли внезапно поднялся от земли вместе с резким порывом ветра. Он прошел по стерне около километра и скрылся за горизонтом.

А в Сочи туристам удалось увидеть «торнадо» на плато у скал. Пылевая воронка покружила рядом с отдыхающими несколько секунд и распалась в воздухе.

- Как правило, на побережье возникают «воронки» над морем, пылевые вихри здесь встретишь не часто, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики курортов Красной Поляны.

Также песчаный смерч закружил в станице Старотитаровской Темрюкского района. Вихрь посетил станичный рынок. Он пронесся между машинами, разогнав местных торговцев. Потом выйдя на открытую территорию, испарился. Местные жители отметили, что этих мест песчаные смерчи тоже редкость.

Все пылевые вихри в регионе прошли небольшой силы. Никаких разрушений они не нанесли, и никто после природного явления не пострадал.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в Краснодарском крае столбики термометров будут расти. К концу следующей недели ожидается жара – в некоторых районах воздух прогреется до 38 градусов.