«Сенсационная находка»: Под Анапой обнаружили древнюю античную дорогу

Специалисты восхищены качеством дороги и удивлены ее расположением. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В обход Анапы хотят построить дорогу А-290 Новороссийск – Керчь. Сейчас на участке ведутся археологические исследования. При раскопках ученые обнаружили неожиданные следы древности – античную дорогу. По ней ездили, предположительно, с середины – второй половины IV века до нашей эры до II века до нашей эры. Значит, была построена она значительно раньше римского времени. Экспертов поражает протяжённость насыпи и качество выполненных работ.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

- Дорога, которую раскопали археологи, в ширину достигает от 3,5 до 5-6 метров. По краям насыпи сложены каменные бордюры, а между ними идет засыпка в несколько слоев. Сначала, видимо, было выравнивание, потом уложены крупные камни, далее средние, а сверху – мелкие с подсыпкой из глины, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» научный сотрудник отдела классической археологии Николай Сударев.

По мнению ученых, дорога связывала сельскую местность с древнегреческим городом Горгиппией (античный город на побережье Чёрного моря, существовавший в IV веке до нашей эры в составе Боспорского царства). Ее уникальность в том, что она построена далеко от античного селения. А до этого считалось, что вне населенных пунктов в этот период времени дороги не строились. Если эти факты подтвердятся, открытие может стать мирового уровня.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

- Это не улица, хотя усадьбы рядом есть и есть отводы от дороги к этим усадьбам. Но они на большом расстоянии друг от друга. И самое интересное - это ее дата - IV век до нашей эры. Это конечно сенсация! – пояснил Николай Сударев. - Я несколько дней внимательно изучал работы специалистов, посвященные древним дорогам. И все они пишут, что до римского времени мощенных камнем дорог у греков не было. Однако, в связи с большими исследованиями в Греции выяснилось, что там существовала довольно сложная сеть дорог: разбирались каменные завалы, пробивались проходы в скальных массивах, даже вырезались колеи для колес. Но все эти дороги не имели покрытия. Единственное исключение – Диолк – мощённая каменными плитами дорога с глубокими желобами, в которые помещали деревянные полозья, смазанные жиром. Следует заметить, что в принципе греки умели класть дорожное покрытие. Но они это прекрасно делали в своих городах, а не вне города.

Раскопку сделали в семи километрах от Горгиппии. Ученые отмечают, что дорогу к городу не могли построить сельские жители к своим усадьбам. Они предполагают, что это мог быть какой-то государственный проект – стратегическая или священная дорога.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

- Вспомнились священные дороги между Милетом и Дидимами и между Афинами и Элевсином. Теоретически и эта дорога могла быть такой же священной. Тогда, проследив ее до конца, у нас есть возможность обнаружить какое-то важное святилище или храм, - допустил научный сотрудники Института археологии РАН Николай Сударев.

На месте раскопок найдены многочисленные античные предметы и монеты (более 100 единиц), что подтверждает даты функционирования дороги. В настоящее время исследования на месте еще идут. Ученые, в числе которых краснодарские археологи Дмитрии Кутуков и Павел Соколов, продолжают изучать тайны древней дороги.