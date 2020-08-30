Юморист Евгений Петросян отдыхает со своей молодой женой в Сочи

Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

В конце прошлого года 74-летний Евгений Петросян женился на своей молодой 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Долгое время они вместе не появлялись на публике. А в связи с пандемией несколько месяцев не выезжали из столицы. Летом все же решили отправиться на отдых – выбрали Сочи.

- Даже не верится, что это был первый полёт за пять месяцев. И он так быстро прошёл, что я не хотела выходить после посадки, - написала на своей страничке в Instagram Татьяна.

На личных страницах в социальных сетях Евгений Ваганович и его новая супруга не публикуют совместные фотографии, но локации отмечают одни и те же. Недавно они вместе сходили в сочинский ресторан Мамай–Кале. Он известен вкусными блюдами и тем, что находится в лесу.

- Об этом месте судачат даже в Москве. Если коротко, то так: атмосферно, вкусно, дорого и очень красиво. Хачапури на вертеле, ризотто с морепродуктами, мильфеи - пять из пяти, - оценила место Брухунова. Хороший отзыв о ресторане оставил и Петросян.

Также сатирик с молодой женой посетили экоферму. Здесь они погладили козочек, покормили лошадей и повалялись на сене. Также отдыхающие видели парочку, прогуливающимися по набережной.

А вот в море российские звезды так и не поплавали. Возможно, что подписчики так и не дождутся снимков сатирика и его супруги в плавках и купальнике. Татьяна Бурхунова под одной из фотографий в соцсетях написала, что не купается в море в России.

- Я не купаюсь в России, потому что не хочу этого делать. То мне холодно, то грязно. Это личное ощущение, не более того, - отметила Татьяна. - Я даже не сомневаюсь, что в России множество потрясающих мест, где и я бы не замёрзла. Надеюсь ещё побывать в таких.