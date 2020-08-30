Алексей Миранчук перешел из московского клуба в итальянскую команду: футбольную карьеру спортсмен начинал в кубанском городке

Фото: instagram.com/miranchuk

Московский футбольный клуб «Локомотив» официально объявил об уходе полузащитника Алексея Миранчука. Он продолжит карьеру в итальянской «Аталанте».

- Стороны достигли принципиальной договоренности о переходе Алексея Миранчука в итальянский клуб. Трансфер завершится, когда Алексей пройдет медобследование, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Локомотива».

Главный тренер национальной сборной по футболу Станислав Черчесов высказался о переходе полузащитника в европейскую команду.

- Переходя в «Аталанту», Миранчук получит возможность играть в одной из сильнейших европейских футбольных лиг. Знаю, что он ставил себе цель – попробовать силы в хорошем зарубежном клубе. Нам только остается приветствовать такое решение и пожелать Алексею удачи, – отметил Черчесов.

24-летний полузащитник сборной России уже попрощался с болельщиками «Локомотива».

- Хочу поблагодарить всех болельщиков «Локомотива», - сказал Миранчук. - Здесь вместе с вами я стал профессиональным футболистом и мужчиной. Вместе с вами мы выиграли все. С чистой душой хочу поблагодарить всех за то, что были рядом и в сложные, и в легкие моменты. Настало время пойти за мечтой. Я знаю, что вы будете переживать за меня. А я - за вас. Я не прощаюсь! Еще увидимся!

Миранчук – воспитанник «Локомотива». За главную команду Леша дебютировал 20 апреля 2013 года в игре с «Кубанью». За девять сезонов в составе «Локомотива» Миранчук провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 голевых передач. Вместе с «Локомотивом» Миранчук стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны.

А привели в спорт Алексея его родители вместе с братом-близнецом Антоном. Миранчуки начали заниматься футболом в родном городе Славянске-на-Кубани в футбольной школе местного «Олимпа».

Их первый тренер Александр Воронков рассказал, что с первых минут на поле братья выделялись на фоне остальных детей - быстрые, резкие, ловкие с отличной координацией, правда, ничего не умели.

- Мальчишки пришли в футбол с 9 лет. Сначала они занимались в другой спортивной секции, где даже команды не было. Там их ничему не учили. А у меня играла полноценная команда 1995 года. Узнав об этом, Миранчуки вместе со своим другом Владом Андреевым пришли ко мне. Может, оно и к лучшему было, что я взял их с нуля, не пришлось ребят переучивать, - вспоминает Александр Воронков

Бывший тренер отметил, что благодаря Миранчукам, его команда вдохновилась, зашевелилась и стала часто выезжать на российские соревнования, которые проводились на черноморском побережье. На одном из матчей их и заметили скауты «Спартака».

Через три года братья вместе перебрались в столицу, успешно пройдя просмотр в школе московской команды. Но, правда, мама Елена самих ребят не отпустила – ради перспективных футболистов женщине нашли должность в интернате - ее взяли воспитателем. Но в стане красно-белых братья продержались недолго: их отчисление из команды аргументировали высоким ростом парней.

Прорыв Алексея Миранчука случился на зимнем сборе в 2013 году - , когда за них взялся экс-тренер «Локо» Славен Билич. Он позвал парня тренироваться с основой. С появлением в команде Алексея «Локомотив» стал активным – даже дважды подряд победил!

А вот Антону пришлось догонять брата - прервав череду бесконечных матчей за молодежный состав, он начал играть в эстонской «Левадии». Через время близнецы снова воссоединились в команде «Локо» и буквально сразу же выиграли чемпионат России.

Стоит отметить, что после перехода Алексея в итальянскую команду, Антон остается действующим игроком московского клуба.