Вышел из себя: За что Мурад Мусаев получил красную карточку после матча с «Ростовом»

Сергей Карасев показывает красную карточку Мураду Мусаеву после матча "Краснодар" - "Ростов" Фото: кадр из трансляции на канале "МатчТВ!".

Южное дерби «Краснодара» и «Ростова» завершилось со счетом 1:1 и большим скандалом. «Быки» были ближе к победе, но не смогли дожать соперника в концовке. Уже после финального свистка главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подошел к главному арбитру встречи Сергею Карасеву и получил красную карточку. Что стало причиной удаления?

Со стороны показалось, что судья качественно отработал матч, в первом тайме он прибегнул к помощи VAR и просмотрел эпизод со столкновением Петрова и Байрамяна в штрафной «Краснодар», не увидел фола и не стал назначать пенальти. Один-два эпизода по ходу второго тайма могли бы стать причиной для обсуждений, но вряд ли они повлияли на ход игры.

Тем не менее, Мурад Мусаев был явно недоволен исходом встречи, подошел после игры к Сергею Карасеву, бросил несколько фраз в его адрес и демонстративно поаплодировал арбитру. Судья, недолго раздумывая, показал красную карточку тренеру.

Аплодисменты Мурада Мусаева обойдутся ему как минимум в один матч дисквалификации Фото: кадр из трансляции на канале "МатчТВ!".

После этого Мурад Мусаев попытался броситься к Карасеву, но Ари стоял перед судьей, а Реми Кабелла схватил своего тренера за руку и остановил от бездумного поступка. Мы привыкли видеть Мурада Мусаева вполне спокойным и уравновешенным, но после матча с «Ростовом» что-то пошло не так.

Реми Кабелла остановил Мурада Мусаева от необудманных поступков Фото: кадр из трансляции на канале "МатчТВ!".

Вероятно, тренер недоволен результатами своей команды. «Краснодар» после шести туров набрал восемь очков и занимает девятую строчку. На послематчевой пресс-конференции о судействе Мусаев не сказал ни слова.

- Получился яркий матч, нужно стремиться к такому открытому агрессивному футболу. Мы огорчены результатом, но довольны содержанием и отношением футболистов в этом матче, - отметил тренер.

Мурад Мусаев признал, что не может быть доволен количеством набранных очков, но выразил уверенность в том, что победы впереди, учитывая постепенное возвращение травмированных игроков.

Сейчас сезон ненадолго прерывается на матчи сборных команд, а в следующем туре 13 сентября «Краснодар» встретится в Волгограде с «Ротором». Правда, команда проведет этот матч без тренера на скамейке.

Мураду Мусаеву за аплодисменты в адрес Сергея Карасева грозит как минимум один матч дисквалификации. И винить в этом специалист может только себя.