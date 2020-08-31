Думали коронавирус, оказался рак: пациенты пришли на КТ и узнали об онкозаболевании

На Кубани пациентов с подозрением на коронавирус отправляют на КТ легких. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус заставил многих жителей Кубани обратить внимание на свое здоровье. Кто-то принимает противовирусные в качестве профилактики, а кто-то просто прислушивается к своему организму и с малейшим недомоганием обращается в поликлинику. По словам специалистов, обращение к врачу на ранних стадиях заболевания поможет быстрее назначить правильное лечение. Тем более, что новая инфекция коварна. Ее легко можно спутать с раком легких.

Дело в том, что симптомы данных заболеваний похожи. У человека в обоих случаях может появиться кашель, одышка, некоторым пациентам трудом дышать, кроме того, возможно выделение мокроты.

Разобраться с чем имеем дело, врачу помогают множество методов, один из них - компьютерная томография (КТ). Пациентов с подозрением на коронавирус, как правило, отправляют именно на это исследование. Но, как оказалось, на Кубани были случаи, когда человек шел и думал, что он заразился COVID-19, а во время КТ проявлялась онкология.

- При проведении компьютерной томографии легких выявляются в основном инфильтративно-воспалительные заболевания и очаговые образования легочной ткани, требующие дополнительной диагностики. В большинстве случаев при проведении КТ у пациентов с подозрением на коронавирус ранее уже был установлен диагноз онкозаболевания, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в минздраве Краснодарского края. – В единичных случаях при выявлении образований, похожих на онкопроцесс, пациентам проводили консультирование с профильным врачом, чтобы определить дальнейшее лечение.

НА ЗАМЕТКУ

Несмотря на то, что у коронавируса и рака легких похожие симптомы, разница все-таки есть. По словам врачей, онкозаболевания развиваются постепенно, за недели, месяцы, порой даже годы, но никак не за несколько дней, как при COVID-19. Кроме того, одышка, кашель и затрудненное дыхание при онкологии появляются на поздних стадиях заболевания. До этого времени человек не может не заметить, что с ним что-то происходит.