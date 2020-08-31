Формула 1 2020 в Сочи: дата проведения, билеты и цены, программа

Программа и расписание Гран-При России Формуы 1 в Сочи 2020 Фото: Росгонки

Гран-При России Формулы 1 в Сочи в 2020 году состоится на Сочи Автодроме с 24 по 27 сентября. Несмотря на опасения болельщиков из-за коронавирусной угрозы, российский этап пройдет со зрителями, более того, организаторы приготовили развлекательную программу.

Программа и расписание Гран-При России Формуы 1 в Сочи 2020 Фото: Росгонки

Дата проведения Формулы 1 в Сочи 2020

Гран-При России Формулы 1 в Сочи пройдет с 24 по 27 сентября на Сочи Автодроме в Олимпийском парке. Сама гонка начнется в 14:10 27 сентября.

Билеты и цены на Формулу 1 в Сочи 2020

Билеты на Формулу 1 в Сочи 2020 уже поступили в продажу. Минимальная стоимость билета на весь гоночный уикенд - 4990 рублей. За эту сумму можно попасть в зону свободного размещения под открытым небом около ледовой арены «Большой» без посадочных мест. Билеты на главную трибуну и трибуны Т1 и Т2 уже распроданы. На трибуны Т3 и Т4 билеты стоят от 8990 рублей. Стоимость вип-билетов в ложу GOLD начинается от 129 990 рублей.

Программа гоночного уикенда Формулы 1 в Сочи 2020

В рамках гоночного уикенда зрителей ждут три концерта. На площади выступят Therr Maitz, Земфира и Tesla Boy. Посещение всех концертов входит в стоимость билетов на Гран-при России 2020. Кроме того, все три дня будет проходить Фестиваль драйва и моторов, будут работать зона развлечений F1 Fanzone и другие активности.

Программа и расписание Гран-При России Формуы 1 в Сочи 2020 Фото: Росгонки

Зрители увидят показательные шоу команды по фристайл-мотокроссу FMX-13, а также снегоходный фристайл. В фан-зоне Формулы 1 появятся выставочные шоу-кары F1 70 Static Show Cars в стилистике 70-летнего юбилея серии. В детской зоне квадроциклов посетители смогут прокатиться в полной экипировке и пройти инструктаж от российского чемпиона ралли-рейда «Дакар» Сергея Карякина.

В Главной трибуне Сочи Автодрома будет открыт «Сочи Авто Спорт музей». А завершать каждый вечер будет шоу поющих фонтанов на Центральной площади Олимпийского парка.

Кроме того, во время уикенда Гран-при России Формулы 1 на Сочи Автодроме 24-27 сентября состоится этап чемпионата FIA Формула 2. В этой серии принимают участие три талантливых российских пилота: Роберт Шварцман, Артем Маркелов и Никита Мазепин.

Расписание Гран-При России Формулы 1 в Сочи 2020

25 сентября, пятница

Свободные заезды Формулы 2

11:00 - 12:30 Первые свободные заезды Формулы 1

Квалификация Формулы 2

15:00 - 16:30 Вторые свободные заезды Формулы 1

Концерт Therr Maitz

26 сентября, суббота

Первая гонка Формулы 2

12:00 - 13:00 Третьи свободные заезды Формулы 1

15:00 - 16:00 Квалификация Формулы 1

19:00 - 20:40 Концерт Земфиры

27 сентября, воскресенье

Вторая гонка Формулы 2

14:10 - 16:10 Гонка Формулы 1 (53 круга или 120 минут)

18:00 - 19:30 Концерт Tesla Boy