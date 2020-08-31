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Коронавирус Covid-19

«Коварная болезнь»: Мэр Краснодара заразился коронавирусом

Евгения Первышова положили в инфекционную больницу
Дмитрий ТурченкоДмитрийТурченко
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Фото: Евгений Первышов/Телеграм

Фото: Евгений Первышов/Телеграм

Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил о том, что заболел коронавирусом. 31 августа его положили в инфекционную больницу.

- Госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Соблюдал масочный режим и социальную дистанцию, пользовался антисептиками - тем не менее, где-то меня этот вирус подкараулил. Буду стараться рассказывать о том, как протекает это заболевание и идет лечение, что помогает. Берегите себя и соблюдайте все рекомендации врачей и Роспотребнадзора, - рассказал Евгений Первышов.

Мэр Краснодара с конца июля по 13 сентября+ находится в отпуске. В это время городской администрацией руководит первый заместитель Первышова Виталий Косенко.

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