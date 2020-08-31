«Вспоминал ролик из Интернета»: в Краснодаре таксист принял роды у женщины в машине

Виталий вместе с супругой Кларой и дочерью.

Тот вечер стал самым сумасшедшим, но в то же время самым счастливым в жизни молодой семьи из Краснодара. На свет у пары появился первенец. Правда, вместо больничных стен - заднее сиденье машины, а роль акушера исполнил водитель такси. «КП» - Кубань» дозвонилась до водителя, чтобы узнать подробности этой доброй истории.

Терпенья крохе не хватило

28-летняя Ольга (имя изменено – Авт.Авт.) уже ходила на последнем месяце беременности. Еще немного - и рожать. К появлению крохи семья давно была готова: кроватка куплена, распашонки наглажены. Но кто бы мог подумать, что сам малыш окажется нетерпеливым?

Все произошло в пятницу вечером 28 августа. Ольга вместе со своей подругой собирались ехать по делам. Махнув рукой, они остановили такси. К девушкам подъехал самозанятый водитель. 40-летний Виталий Горбань уже направлялся домой, но решил взять последний за день заказ.

Во время поездки Ольге стало нехорошо, у нее заболел живот. А через какое-то время у нее отошли воды. Девушка, кстати, еще утром говорила, что не очень важно себя чувствует, а к вечеру - схватки. Началась паника – занервничала не только будущая мамочка, но и ее подруга. Еще бы – к такому форс-мажору редко когда оказываешься подготовлен.

Помощь подоспела, откуда не ждали

- Я понял, что до роддома не дотянем - у девушки все шло стремительно, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» водитель такси Виталий Горбань. - В итоге поворачиваюсь к ним и говорю: «Я помогу принять роды! Опыт есть!»

Медицинскую специальность мужчина никогда не осваивал, от работы акушера далек. Правда, год назад Виталию пришлось осваивать непростую профессию. Благо, под рукой был телефон.

Виталий - отец двоих детей.

- В 2019-м году я вез беременную пассажирку в больницу, где она должна была рожать. А тут вдруг все началось гораздо раньше – у меня в машине. Я тогда был в панике, что делать, за что браться – ничего ж не знаю. В итоге полез в Youtube, нашел обучающий ролик и давай пошагово выполнять инструкции, - вспоминает тот случай Виталий. - В первый раз страшно было ужасно, а вот во второй - ощущение, словно уже все знаю. Все делал по памяти.

Родильная палата на колесах

Виталий затормозил около супермаркета. Быстро купив одноразовое постельное белье, вернулся в авто. Заднее сиденье он на скорую руку «переоборудовал» в подобие родильного кресла. Стекла завесил тканью, а подругу Ольги попросил вызвать скорую.

- Надел новенькие медицинские маску и перчатки. Они всегда лежат у меня в бардачке – тут уж коронавирусу надо сказать «спасибо!», - продолжает водитель.

Не успел приступить к процессу, как через мгновение Виталий принял ребенка в свои руки. На свет появилась девочка! Только мужчина положил маленький кряхтящий комочек женщине на грудь, как подъехала скорая. Врачи перерезали пуповину и увезли маму с малышкой в роддом. А тем временем водитель поехал сдавать машину в химчистку.

Малыш появился на свет раньше, чем планировали родители

- В этот момент супруга Клара мне звонит и спрашивает, где я. Рассказываю, а она смеется и говорит, что это знак, мол, надо нам третьего заводить, - смеется водитель. - Я с женой уже воспитываю двоих детей – дочку и сына. Сказал бы мне хоть кто-нибудь, что однажды со мной произойдет нечто подобное, а уж тем более дважды, в жизни бы не поверил!

Сейчас малышка, которая появилась на свет в машине такси, вместе с мамой находятся в больнице, чувствуют себя хорошо. По словам врачей, все действия водителя были правильными. Семья не устает благодарить таксиста. В ближайшее время новоиспеченные родители хотят встретиться с водителем и сказать «спасибо» уже лично.