0: мэр Краснодара госпитализирован с COVID-19

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 сентября 2020 Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 1 сентября 2020 года. Региональный оперативный штаб продолжает ежедневно информировать о заболеваемости COVID-19.

По последним данным, за минувшие сутки зафиксировано 87 новых случаев заболевания коронавирусом, 29 из них приходятся на Краснодар.

В число заболевших попал и мэр города Евгений Первышов. Он сообщил, что госпитализирован с положительным результатом теста на COVID-19.

- Госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Соблюдал масочный режим и социальную дистанцию, пользовался антисептиками - тем не менее, где-то меня этот вирус подкараулил. Берегите себя и соблюдайте все рекомендации врачей и Роспотребнадзора, - сообщил Евгений Первышов.

Восемь случаев зарегистрировано в Красноармейском районе, семь – в Выселковском, шесть – в Сочи, четыре – в Горячем Ключе.

Таким образом общее число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае достигло 11 208, при этом выписаны с выздоровлением 9270 пациентов. Лечение продолжают 1756 человек, из них 32 подключены к ИВЛ, еще пятеро находятся на ЭКМО.

31 августа за сутки скончались сразу пять пациентов, а общее число жертв инфекции достигло 182.

Коронавирус в Анапе 1 сентября 2020

В Анапе за последние сутки зафиксирован один новый случай заболевания.

Коронавирус в Сочи 1 сентября 2020

В сочинских больницах число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло еще на шесть.

Коронавирус в Геленджике 1 сентября 2020

В Геленджике за последние 24 часа нет новых случаев заболевания.

Коронавирус в Туапсе 1 сентября 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки зафиксирован два случая COVID-19.

Коронавирус в Ейске 1 сентября 2020

В Ейском районе за последние 24 часа три новых случая заболевания