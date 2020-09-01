В первый раз в первый «Ф2»: Как встретила учеников самая большая школа Краснодара

Линейка в школе номер 71 Краснодара Фото: Артем ФИЛАТОВ

Утром 1 сентября около корпуса школы №71 на улице Байбакова в Краснодаре не припарковаться. Сотни мальчишек и девчонок с родителями приехали сюда из соседних районов, где пока есть только многоквартирные дома, а учебных заведений нет.

Линейка в школе номер 71 Краснодара Фото: Артем ФИЛАТОВ

Во дворе все готово для начала линейки. Торжественное построение не для всех – в строю при полном параде только первоклассники, девятиклассники и будущие выпускники 11 классов.

Линейка в школе номер 71 Краснодара Фото: Артем ФИЛАТОВ

На плитке разметка – можно найти почти все буквы алфавита от А до Ф. В этом году 71-я школа побила все рекорды и набрала более тысячи первоклашек. Сформировано 32 первых класса. А всего в школе более семи тысяч учеников.

Линейка в школе номер 71 Краснодара Фото: Артем ФИЛАТОВ

На самом деле школа №71 состоит из пяти корпусов на двух улицах, на улице Байбакова – новый корпус, по сути, отдельная самостоятельная школа.

Линейка в школе номер 71 Краснодара Фото: Артем ФИЛАТОВ

- Процесс открытия филиала к существующей школе, а не нового юридического лица, позволяет выстроить грамотный процесс управления новым учебным учреждением ещё на стадии строительства. В частности, это дает возможность ускорить процедуры лицензирования и оснащения оборудованием, а в итоге — само открытие школы, - рассказывают в городском департаменте образования.

Линейка в школе номер 71 Краснодара Фото: Артем ФИЛАТОВ

Трехэтажный корпус на улице Байбакова построен в прошлом году. Он рассчитан на 1550 учеников в одну смену. Чтобы избежать путаницы с буквами, классы в этой части школы получили к буквам цифру «2».

Линейка в школе номер 71 Краснодара Фото: Артем ФИЛАТОВ

В здании по улице Карякина первым классам присвоены буквы от «А» до «М», а по улице Байбакова от «А2» до «Ф2». Здесь можно найти и еще более экзотичные 2-й «Ф2», 2-й «Х2» и даже 2-й «Ч2».

Линейка в школе номер 71 Краснодара Фото: Артем ФИЛАТОВ

Перекос в пользу начальной школы существенный – девятым классам хватило восемь букв от «А» до «3», а одиннадцатых всего три.

Линейка в школе номер 71 Краснодара Фото: Артем ФИЛАТОВ

- Родители, не забываем надевать маски! – предупреждают на входе в школьный двор.

Линейка в школе номер 71 Краснодара Фото: Артем ФИЛАТОВ

Многие до последнего переживали о том, как будет организован учебный процесс в условиях угрозы распространения коронавируса. За партами учеников не было пять месяцев – с начала апреля, когда был объявлен карантин.

Линейка в школе номер 71 Краснодара Фото: Артем ФИЛАТОВ

- Конечно, лучше учиться в школе. Дети должны общаться, чувствовать и видеть глаза учителя. Ничто не может заменить учебы в классе, - убеждена бабушка первоклассника Нина Федоровна.

Линейка в школе номер 71 Краснодара Фото: Артем ФИЛАТОВ

Большое количество учеников в школе ее не смущает.

Линейка в школе номер 71 Краснодара Фото: Артем ФИЛАТОВ

- Прекрасный, светлый новый корпус. Здесь есть все необходимое и даже больше, надеюсь, нашим деткам все понравится, - говорит женщина.

Линейка в школе номер 71 Краснодара Фото: Артем ФИЛАТОВ

Учебный год начался со всероссийского открытого урока «Помнить – значит знать», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Линейка в школе номер 71 Краснодара Фото: Артем ФИЛАТОВ

Школьники уже успели попробовать блюда в столовой школы, рассчитанной на 600 мест. Длинные столы заняты через один, чтобы избежать столпотворений. В этом году с 1 сентября все ученики начальной школы будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Линейка в школе номер 71 Краснодара Фото: Артем ФИЛАТОВ

Всего в новом учебном году в школы Краснодара отправились более 18,5 тысяч первоклассников, за парты в День Знаний сели более 160 тысяч учащихся.

Линейка в школе номер 71 Краснодара Фото: Артем ФИЛАТОВ

День Знаний в школе номер 71 Краснодара Фото: Артем ФИЛАТОВ

День Знаний в школе номер 71 Краснодара Фото: Артем ФИЛАТОВ

День Знаний в школе номер 71 Краснодара Фото: Артем ФИЛАТОВ

День Знаний в школе номер 71 Краснодара Фото: Артем ФИЛАТОВ

День Знаний в школе номер 71 Краснодара Фото: Артем ФИЛАТОВ

День Знаний в школе номер 71 Краснодара Фото: Артем ФИЛАТОВ

День Знаний в школе номер 71 Краснодара Фото: Артем ФИЛАТОВ

День Знаний в школе номер 71 Краснодара Фото: Артем ФИЛАТОВ

День Знаний в школе номер 71 Краснодара Фото: Артем ФИЛАТОВ

День Знаний в школе номер 71 Краснодара Фото: Артем ФИЛАТОВ

День Знаний в школе номер 71 Краснодара Фото: Артем ФИЛАТОВ

День Знаний в школе номер 71 Краснодара Фото: Артем ФИЛАТОВ

День Знаний в школе номер 71 Краснодара Фото: Артем ФИЛАТОВ