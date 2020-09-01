Не давите, мужики, не давите!

Тяжелая техника, пыть и отсутсвие тротуаров для местных жителей дорогу домой превращают в полосу препятсвий.

Пылевая завеса, непроходимая топь после дождя и плотный трафик тяжелой техники нарушили размеренный уклад жизни горожан из Славянского микрорайона. В редакцию «Комсомолки» обратилась жительница Краснодара Алла Карова с просьбой о помощи.

Молодая женщина вручила пачку письменных заявлений от своих соседей по улице 3-я Линия - всего 36 подписей, за каждой из которых крик о помощи.

В семье Аллы двое детей. Почти все ее соседи - многодетные. Неподалеку проживает семейство, воспитывающее семерых детей. И сейчас жители 3-й Линии потеряли покой и сон, опасаясь за безопасность своих детей. Причиной стали летающие по улице бетономешалки, грузовики и прочая строительная спецтехника.

- Мы живем в Славянском микрорайоне Краснодара. Стройка находится от нас на значительном удалении. Но вся спецтехника, грузовые машины проезжают мимо наших домов по улице 3-я Линия. Дорога у нас не заасфальтирована. В прошлом году все жильцы скинулись и отсыпали ее гравием. Но из-за постоянного движения тяжелой техники дорога превратилась в месиво из песка и грязи, появились ямы. Во время дождя перейти ее без резиновых сапог невозможно. Тротуары у нас в плачевном состоянии, освещение очень тусклое. При этом водители тяжелой техники не считают нужным сбавлять скорость, сворачивая на нашу улицу. Я сама была свидетелем, когда лишь секунда спасла малыша от гибели под колесами. Да и взрослые не раз чуть не из-под колес выскакивали. Дети переходят дорогу, им никто не уступает, а тяжелые машины на скорости залетают с поворота, не сбрасывая газ. Мы писали в МВД - ничего не помогает. Писали в департамент дорожного хозяйства, чтобы нам сделали дорогу, лежачие полицейские, освещение и тротуары, чтобы хотя бы дети ходили по ним. Но все бесполезно, - рассказывает Алла Карова.

Пылевая завеса в сухую погоду сменяется непролазной грязью в дождь.

По словам женщины, жители вовсе не против движения строительной техники. Они просто хотят быть уверены, что их дети благополучно вернутся домой из школы, а им самим не придется дышать пылью. Поэтому горожане просят восстановить гравийное покрытие дороги, установить лежачие полицейские, а водителей - соблюдать скоростной режим.

- Жители пытались разговаривать с водителями - бесполезно. Половина водителей не понимает русского языка либо делает вид, что не понимает. Мы не запрещаем - ездите, но соблюдайте скорость, ограничения постелите на дороге, - объясняет Алла.

Раньше жителям помогало предприятие, расположенное неподалеку - склад сантехники. Чтобы поберечь дорогу, фирма сменила грузовики на «Газели» и даже помогла отсыпать и выровнять улицу грейдером. Но поскольку сейчас дорога стала активно эксплуатироваться тяжелой строительной техникой, руководство склада в помощи отказало - мол, сейчас дорогу ремонтировать бессмысленно, да и неохота чужие «хвосты» подчищать за свои кровные.

Если тяжелые машины не могут разъехаться или развернуться, они выезжают на обочины, задевая земельные участки местных жителей.

Жильцы придорожных домов начали писать письма в различные инстанции.

Из обращения жителей ул. 3-я Линия муниципальному депутату (имеется в распоряжении редакции):

«При встрече спецтехника не может разъехаться в некоторых местах, заезжают в огороды, ломают деревья в огородах, давят колесами посадки людей. По данной улице отсутствует в большей степени тротуар, освещение, что способствует к вынужденному выходу людей с детьми на проезжую часть и движению по ней, соответственно данная техника может наехать на них. Были случаи, когда техника не сбрасывала скорость перед идущими детьми, что создает опасность для жизни и здоровья пешеходов».

Подобные обращения жители рассылали в различные инстанции. Но вопрос пока так и остался нерешенным.

Из официального ответа департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара:

«Согласно выделенным средствам, сформирован план работ по текущему ремонту… в рамках содержания и улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар в 2020 году. Текущий ремонт гравийного покрытия проезжей части дороги по ул. 3-я Линия от ул. Круговой до ул. Толбухина данным планом не предусмотрен…»

Не планируется здесь и установка лежачих полицейских.

«По вопросу движения грузового транспорта по ул. 3-я Линия на участке от ул. Толбухина до ул. Круговой сообщаем, что данная дорога является дорогой общего пользования… Установка дорожных знаков, ограничивающих движение грузового транспорта на указанном участке, является необоснованной. Кроме того, на данном участке установлены дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим до 40 км/ч».

Мы обратились за разъяснениями к застройщику ЖК «Цветы» - возможно на эту стройку, по мнению Аллы Каровой, и гоняют тяжелые грузовые машины с утра и до позднего вечера. Из ответа следует, что движение тяжеловесов по 3-й Линии стало сюрпризом и для руководства компании:

- Движение грузового автомобильного транспорта до строительной площадки на улице Круговой осуществляется в соответствии с проектной документацией и проектом производства работ по автомобильной дороге по улице Стахановской, - пояснили там. - Транспорт не движется на строительную площадку по улице 3-я Линия.

Строительная компания «ЕкатеринодарИнвест-Строй» уже проложила новую современную автомобильную дорогу протяженностью 1226 метров от улицы Круговой до улицы Стахановской. В настоящее время работаем над продолжением строительства автомобильной дороги далее до улицы Тургенева и обеспечения комфортного пути не только жителям ЖК «Цветы», но и проживающим в домах по улицам Круговая, Симиренко, Стахановская.

Кроме того, из комментария следует, что руководство строительной компании организовало для всех водителей инструктаж - ведь человеческий фактор никто не отменял, а уследить за нарушениями каждого сотрудника практически невозможно:

- Компания не предполагала маршрут следования спецтехники по 3-й Линии, - говорит застройщик. - Несмотря на то, что водители нашей компании отрицают свое движение по данной улице, с каждым из них мы провели беседу и объяснили необходимость тщательно выполнять трудовой распорядок, следовать заранее утвержденному маршруту и соблюдать скоростной режим. Отметим, что в районе ул. 3-й Линия находятся и другие стройплощадки, а также промышленные объекты и существует вероятность, что речь идет о водителях тяжелой техники других предприятий.

А пока жители ул. 3-й Линия на собственные средства провели ремонт дорожного покрытия - частично постелили асфальт и установили искусственную неровность в надежде, что водители все же будут снижать скорость при въезде на улицу.